Zmaga Kolektiva

Kolektiv je neposredna obsodba romunskega zdravstvenega sistema, sistemske in politične korupcije morda sploh ne bi bila mogoča, če se leta 2015 ne bi zgodila tragedija v nočnem klubu Colectiv, kjer je zaradi divjanja požara umrlo več ducatov ljudi. Foto Arhiv Fdf

Dokumentarec Vzorno vedenje o paradoksu med pravico in odpuščanjem se začne z režiserjevimi besedami, da je pred leti pokopal svojega starejšega brata, ki sta ga neznanca zbrcala do smrti. Foto Arhiv Fdf

S podelitvijo nagrade na temo človekovih pravic se je sinoči zaključil 22. Festival dokumentarnega filma. Na 22. Festivalu dokumentarnega filma je žirija v sestavi Maryse Hendrix, Rok Biček in Tina Plahutnik Amnesty International zmago dosodila političnemu trilerju Kolektiv, ki nas potegne v vrtinec boja raziskovalnih novinarjev proti proti pohlepu in sistemski korupciji v Romuniji.Režiser Alexander Nanau se je za nagrado v sicer močni konkurenci zahvalil s kratkim videom, v katerem je poudaril bistvo svoje zgodbe. »Naše države so ugrabili ljudje, ki jim ni mar za človekove pravice, zato upam, da bo moja zgodba navdih drugim, da bodo širili resnico in zaupali v svobodno novinarstvo, le tako bomo premagali pandemijo populizma in ponovno vrnili vero v strokovnost in znanost.«Žirija je s posebno omembo nagradila še koprodukcijo Vzorno vedenje v režiji Audriusa Mickevičiusa in Nerijusa Mileriusa.