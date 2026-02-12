  • Delo mediji d.o.o.
    Film & TV

    Zmaga za Prvake Zlate doline, nagrajena tudi dva slovenska filma

    V središču pozornosti letošnjega Festivala gorniškega filma je bil Triglav: Pot odrešitve. Med 34 film v tekmovalnem programu je bilo kar devet slovenskih.
    Prvaki Zlate doline, zmagovalni film 20. Festivala gorniškega filma FOTO: arhiv FSF
    Galerija
    Prvaki Zlate doline, zmagovalni film 20. Festivala gorniškega filma FOTO: arhiv FSF
    S. B.
    12. 2. 2026 | 23:00
    4:27
    A+A-

    Na 20. Festivalu gorniškega filma, ki se bo končal jutri, je zmagal ameriško-afganistanski film Bena Sturgulewskega Prvaki Zlate doline. Poleg glavne nagrade mesta Domžale, kakor se imenuje osrednje priznanje, je festivalska žirija med 34 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi dva slovenska, Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja ter Potezanke, pogače & problemi na Krki, pri katerem sta združila moči Rok Rozman in prav tako Rožle Bregar. Nagrajeni filmi bodo 13. in 14. februarja na ogled v Ljubljani (samo v petek), Domžalah in Radovljici.

    image_alt
    Drežniška koza, edina avtohtona pri nas, resno ogrožena. Prav tako njeni rejci

    Prvaki Zlate doline, film, ki je bil nagrajen na več kot 40 festivalih po svetu, je kot nalašč za ogled v času olimpijske evforije. Glavni protagonisti so afganistanski smučarji v gorati provinci Bamijan, ki v državi, prežeti z vojnami in nenehnimi grožnjami, najdejo nov smisel: smučanje.

    Vodi jih prvi afganistanski smučar na olimpijskih igrah, pripravijo celo državno prvenstvo, ki se konča z zmago, tovarištvom in upanjem. A v to zareže vojna, zgodba o uspehu se spremeni v zgodbo o begunstvu ... »Film uspešno preplete radosti smučanja z uničujočo resničnostjo vojne in prisilnih migracij, s čimer nagovarja občinstvo vseh ozadij in generacij,« je festivalska žirija utemeljila izbor zmagovalca.

    Največkrat nagrajeni režiser

    V tekmovalnem programu je tokrat sodelovalo kar devet slovenskih filmov, posebej težko pričakovan je bil Triglav: Pot odrešitve, osebnoizpovedna zgodba Dareta Vidica, ki je leta 1972 v skupini prijateljev preživel hudo nesrečo tik pod Triglavom. Pet mladih planincev je ni. Po več kot 50 letih se glavni protagonist spoprime z žalostjo in občutki krivde. Festivalska žirija je film razglasila za najboljši v kategoriji gorska narava in kultura.

    »Ta film ni nastal zato, da bi obujal tragedijo, temveč zato, da bi razumeli. Ko smo začeli ustvarjati Triglav: Pot odrešitve, smo vedeli, da stopamo v zelo intimno zgodbo. V zgodbo človeka, ki je 50 let nosil vprašanja brez odgovorov,« je dejal Rožle Bregar, največkrat nagrajeni režiser na Festivalu gorniškega filma. Slavil je s filmom Zadnji ledeni lovci, ki sta ga ustvarila z Juretom Breceljnikom.

    image_alt
    Vrhunska alpinistka: Zanimiva izkušnja je v steni poslušati »tišino«

    Letos je dobil nagrado tudi za kratki film Potezanke, pogače & problemi na Krki, pri katerem je sodeloval z Rokom Rozmanom; skupaj sta v tej kategoriji prepričala žirijo že lani s filmom Trnki, role in resničnost na Soči. Za najboljši alpinistični film je bil izbran ameriški film Josha Lowlla Reel Rock: Jezdeci neviht, najboljši plezalni film je ustvaril francoski režiser Guillaume BroustPrihodnost plezanja, najboljši film o gorah, športu in avanturi pa Rush Sturges, Počitnice na Baffinu: ljubezen na ledu.

    Razprodana projekcija Triglav: Pot odrešitve in srečanje z ekipo. FOTO: arhiv FSF
    Razprodana projekcija Triglav: Pot odrešitve in srečanje z ekipo. FOTO: arhiv FSF

    Festival so z obiskom oziroma pogovorom obogatili filmski ustvarjalci in akterji vseh slovenskih filmov, poleg nagrajene dvojice še ekipe filmov ZaPisane gore, 130 let Planinskega vestnika Mojce Volkar Trobevšek in Andreja Podbevška ter Aleš Kunaver in naše prve odprave v najvišja svetovna gorstva Jureta Škrlepa, Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar, Drežniška koza in njeni ljudje Marka KumraMustang – pozabljena himalajska dolina Aleša Bravničarja, POTS – V bitki z gravitacijo Črta Potočnika in Prvi zimski dan Mitje Legata.

    Na festivalu so gostovali tudi hrvaški alpinist in režiser Stipe Božić s filmom Alpski bojevniki, bosansko-hercegovski režiser Zehrudin Isaković s filmom YU Everest 79 ter Marko Magister, snemalec in direktor fotografije pri argentinskem filmu Antarktika - Območje 1. Intervju z njim si lahko preberete v Nedelu.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Benjamin Šeško – fenomen, ki spominja na Cristiana Ronalda

    V Manchestru slovenski napadalec navdušuje z goli, delovno etiko, ki ji ni para, in špartanskim življenjem. Z nakupom hiše požel veliko pozornosti.
    Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    filmfestival gorniškega filmaSilvo KaroTriglav

