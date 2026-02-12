Zmaga za Prvake Zlate doline, nagrajena tudi dva slovenska filma

Na 20. Festivalu gorniškega filma, ki se bo končal jutri, je zmagal ameriško-afganistanski film Bena Sturgulewskega Prvaki Zlate doline. Poleg glavne nagrade mesta Domžale, kakor se imenuje osrednje priznanje, je festivalska žirija med 34 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi dva slovenska, Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja ter Potezanke, pogače & problemi na Krki, pri katerem sta združila moči Rok Rozman in prav tako Rožle Bregar. Nagrajeni filmi bodo 13. in 14. februarja na ogled v Ljubljani (samo v petek), Domžalah in Radovljici.

Prvaki Zlate doline, film, ki je bil nagrajen na več kot 40 festivalih po svetu, je kot nalašč za ogled v času olimpijske evforije. Glavni protagonisti so afganistanski smučarji v gorati provinci Bamijan, ki v državi, prežeti z vojnami in nenehnimi grožnjami, najdejo nov smisel: smučanje.

Vodi jih prvi afganistanski smučar na olimpijskih igrah, pripravijo celo državno prvenstvo, ki se konča z zmago, tovarištvom in upanjem. A v to zareže vojna, zgodba o uspehu se spremeni v zgodbo o begunstvu ... »Film uspešno preplete radosti smučanja z uničujočo resničnostjo vojne in prisilnih migracij, s čimer nagovarja občinstvo vseh ozadij in generacij,« je festivalska žirija utemeljila izbor zmagovalca.

Največkrat nagrajeni režiser

V tekmovalnem programu je tokrat sodelovalo kar devet slovenskih filmov, posebej težko pričakovan je bil Triglav: Pot odrešitve, osebnoizpovedna zgodba Dareta Vidica, ki je leta 1972 v skupini prijateljev preživel hudo nesrečo tik pod Triglavom. Pet mladih planincev je ni. Po več kot 50 letih se glavni protagonist spoprime z žalostjo in občutki krivde. Festivalska žirija je film razglasila za najboljši v kategoriji gorska narava in kultura.

»Ta film ni nastal zato, da bi obujal tragedijo, temveč zato, da bi razumeli. Ko smo začeli ustvarjati Triglav: Pot odrešitve, smo vedeli, da stopamo v zelo intimno zgodbo. V zgodbo človeka, ki je 50 let nosil vprašanja brez odgovorov,« je dejal Rožle Bregar, največkrat nagrajeni režiser na Festivalu gorniškega filma. Slavil je s filmom Zadnji ledeni lovci, ki sta ga ustvarila z Juretom Breceljnikom.

Letos je dobil nagrado tudi za kratki film Potezanke, pogače & problemi na Krki, pri katerem je sodeloval z Rokom Rozmanom; skupaj sta v tej kategoriji prepričala žirijo že lani s filmom Trnki, role in resničnost na Soči. Za najboljši alpinistični film je bil izbran ameriški film Josha Lowlla Reel Rock: Jezdeci neviht, najboljši plezalni film je ustvaril francoski režiser Guillaume Broust – Prihodnost plezanja, najboljši film o gorah, športu in avanturi pa Rush Sturges, Počitnice na Baffinu: ljubezen na ledu.

Razprodana projekcija Triglav: Pot odrešitve in srečanje z ekipo. FOTO: arhiv FSF

Festival so z obiskom oziroma pogovorom obogatili filmski ustvarjalci in akterji vseh slovenskih filmov, poleg nagrajene dvojice še ekipe filmov ZaPisane gore, 130 let Planinskega vestnika Mojce Volkar Trobevšek in Andreja Podbevška ter Aleš Kunaver in naše prve odprave v najvišja svetovna gorstva Jureta Škrlepa, Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar, Drežniška koza in njeni ljudje Marka Kumra, Mustang – pozabljena himalajska dolina Aleša Bravničarja, POTS – V bitki z gravitacijo Črta Potočnika in Prvi zimski dan Mitje Legata.

Na festivalu so gostovali tudi hrvaški alpinist in režiser Stipe Božić s filmom Alpski bojevniki, bosansko-hercegovski režiser Zehrudin Isaković s filmom YU Everest 79 ter Marko Magister, snemalec in direktor fotografije pri argentinskem filmu Antarktika - Območje 1. Intervju z njim si lahko preberete v Nedelu.