Znana glavna nagrada na Festivalu evropskega filma Brežice

Glavno nagrado Festivala evropskega filma Brežice za najboljši film, zlato oko, je mednarodna žirija podelila filmu Dva tožilca ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice. Občinstvo štiridnevnega festivala, ki se je sklenil v soboto, je za svojega favorita izbralo film Zajčji nasip, so sporočili organizatorji.

Žirija je v filmu Dva tožilca prepoznala napeto in izrazito aktualno pripoved o birokratskih mehanizmih, ki omogočajo delovanje totalitarnih režimov. Zgodba mladega idealističnega tožilca, ki v Sovjetski zvezi leta 1937 poskuša razkriti krivice nad političnimi zaporniki, skozi mehanizme sistema razkriva zarote, neiskrenost in nevarnost posameznika, ki se mu zoperstavi, piše STA.

Prostor srečevanja evropskega filma

Srebrno oko za najboljšo igralko je prejela Anna Geislerová za vlogo v filmu Karavan, srebrno oko za najboljšega igralca pa igralski tandem Lav Novosel in Andrija Žunac za film Zajčji nasip. Srebrno oko za najboljšo režijo je prejel Hlynur Pálmason za film Ljubezen, ki ostaja, posebno omembo za režijo pa Andreea Cristina Bortun za film Odsev reke.

Častno nagrado za izjemen prispevek k evropski kinematografiji so že prvi večer podelili Borisu Cavazzi. Organizatorji so poudarili, da gre za enega najvidnejših slovenskih igralcev, režiserjev in filmskih ustvarjalcev, ki je v več kot šestih desetletjih ustvarjanja pomembno zaznamoval slovenski, nekdanji jugoslovanski in širši evropski kulturni prostor.

Poklonili so se tudi Borisu Cavazzi. FOTO: Festival evropskega filma Brežice

Štirje festivalski dnevi so Brežice po besedah organizatorjev znova spremenili v prostor srečevanja evropskega filma, njegovih ustvarjalcev in občinstva. Letošnji program je prinesel filme, ki so zaznamovali največje svetovne festivale, slovenske festivalske premiere in dela nekaterih najvidnejših imen sodobne evropske kinematografije.

»Tretja izvedba Festivala evropskega filma Brežice je pokazala, da lahko kakovosten evropski film najde svoje občinstvo zunaj velikih kulturnih središč ter v mestu ustvari živahen prostor umetnosti, pogovora in srečevanja. Prisotnost evropskih filmskih ustvarjalcev pa postavlja ta festival na filmski zemljevid,« je povedal programski direktor festivala Aleš Pavlin.

Prišla tudi ministrica

Mednarodno žirijo so sestavljali hrvaška igralka Leona Paraminski, slovenski režiser Marko Naberšnik in ciprski režiser Petros Charalambous.

Kot je ob odprtju festivala poudarila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, je evropski film prostor, v katerem prepoznavamo svoje kulturne korenine, spomin in vprašanja o tem, kdo smo ter kakšni želimo biti. »Film nam omogoča, da za trenutek zapustimo lasten pogled na svet in vstopimo v pogled drugega. Prav v tem je njegova globoko humanistična razsežnost,« je dejala.