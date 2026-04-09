Znani favoriti za zlato palmo v Cannesu

Na letošnjem filmskem festivalu v francoskem Cannesu se bo za zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu potegovalo 21 filmov, so danes razkrili organizatorji. Med režiserji so po besedah direktorja festivala Thierryja Fremauxa tako zmagovalci preteklih izdaj kot novinci. 79. festival v Cannesu bo potekal od 12. do 23. maja.

Med favoriti za zlato palmo so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP Japonec Hirokazu Kore-eda s filmom Sheep in the Box, romunski režiser Cristian Mungiu s filmom Fjord in ruski režiser Andrej Zvjagincev s film Minotaur. Španski režiser Pedro Almodovar je v glavnem tekmovalnem programu s filmom Amarga Navidad z angleškim naslovom Bitter Christmas, iranski režiser Asghar Farhadi pa v Cannes prihaja s filmom Histoires Parallelles z angleškim naslovom Parallel Stories.

O filmih letošnjega festivala je Fremaux povedal, da bodo številni zahodni filmi predstavljali obliko bega pred mračno realnostjo aktualnih dogodkov, s poudarkom na »nežnosti, pesmih in naravi«, medtem ko drugi »v sedanjost prinašajo zgodovino«.

Skupaj je bilo na letošnji festival prijavljenih približno 2500 filmov, kar po Fremauxovih besedah priča o vitalnosti filmske industrije, ki se sicer sooča s prehajanjem gledalcev na platforme za spletno predvajanje.

Ameriške zvezde bodo na 79. izdaji filmskega festivala v Cannesu manj opazne kot v zadnjih letih, bodo pa na polnočni projekciji prikazali film Full Phil francoskega režiserja Quentina Dupieuxa, v katere sta zaigrala Woody Harrelson in Kristen Stewart.

Kot je povedal Fremaux bodo ZDA sicer zastopane, hollywoodski studi pa nekoliko manj, ter spomnil na svetovni premieri filmov Top Gun: Maverick in zadnjega dela serije Misija: nemogoče na prejšnjih izdajah festivala.

Na festivalu bo svetovno premiero doživel film Propeller One-Way Night Coach, ki ga je režiral ameriški filmski igralec John Travolta, ameriški režiser Steven Soderbergh pa bo predstavil dokumentarni film o Johnu Lennonu z naslovom The Last Interview, še piše AFP.