Znani nominiranci za britanske filmske nagrade

Nominiranci za nagrade britanske filmske akademije (BAFTA), britansko različico oskarjev, so bili razglašeni. Nepresenetljivo z največ nominacijami vodijo hollywoodski blockbusterji. Največ, kar 14 nominacij je dobil akcijski film Ena bitka za drugo, s trinajstimi ji sledi vampirska grozljivka Grešniki, ki je pred dnevi postala rekorderka po številu nominacij za oskarje, drami Hamnet in Veličastni Marty sta jih dobili vsaka po enajst, Sentimentalna vrednost in Frankenstein pa po osem.

Zmagovalci bodo razglašeni na prireditvi 22. februarja v Londonu.

Grešniki z igralcem Michaelom B. Jordanom so verjetno najuspešnejša letošnja grozljivka. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Za naslov najboljšega filma lanskega leta se potegujejo Hamnet, Ena bitka za drugo, Veličastni Marty, Grešniki in Sentimentalna vrednost. Skoraj identičen je tudi seznam nominirancev za najboljšega režiserja, in sicer Chloé Zhao za Hamneta, Paul Thomas Anderson za Eno bitko za drugo, Josh Safdie za Veličastnega Martya, Ryan Coogler za Grešnike, Joachim Trier za Sentimentalno vrednost in Yorgos Lanthimos za Bugonio.

Tudi nominiranci za najboljšo igro so pretežno iz že omenjenih filmov. Za naslov najboljše glavne igralke tekmujejo Jessie Buckley, ki je nastopila v filmu Hamnet, Rose Byrne za vlogo v Če bi imela noge, bi te brcnila, Kate Hudson za nastop v Song Sung Blue, Chase Infiniti, ki je igrala v Eni bitki za drugo, Renate Reinsve iz Sentimentalne vrednosti in Emma Stone za nastop v Bugoniji. Za najboljšega glavnega igralca pa se potegujejo Robert Aramayo za vlogo v filmu Preklinjam, Timothée Chalamet kot Veličastni Marty, Leonardo DiCaprio, ki je igral v Eni bitki za drugo, Ethan Hawke za nastop v Blue Moon, Michael B. Jordan v filmu Grešniki ter Jesse Plemons iz Bugonije.

Jessie Buckley za vlogo v Hamnetu že pobira nagrade in nominacije. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Za najboljši izvirni scenarij so bili nominirani filmi Preklinjam, Veličastni Marty, Tajni agent, Sentimentalna vrednost in Grešniki, za prirejen scenarij pa The Balada o Wallis Islandu, Bugonia, Hamnet, Ena bitka za drugo in Pillion. Za nagrado za najboljšo fotografijo pa se potegujejo Frankenstein, Veličastni Marty, Ena bitka za drugo, Grešniki in Train Dreams.

Kategoriji, v katerih ne gre za ponovno naštevanje enih in istih visokoproračunskih uspešnic, sta najboljši filmi, ki niso posneti v angleškem jeziku, in najboljši dokumentarni filmi. V prvi so bili nominirani Bila je samo nesreča iranskega režiserja Džafarja Panahij, brazilski Tajni agent, Sentimentalna vrednost z Danske, Španski Sirat in Palestinski Glas Hind Radžab. V konkurenci za najboljši dokumentarec pa so 2000 Meters to Andriivka, Apocalypse in the Tropics, Cover-Up in The Perfect Neighbor.

Glede na to, da je veliko večino nominacij pobralo zgolj pol ducata filmov in da so nominacije izjemno podobne nominacijam za oskarje, se samo od sebe postavlja vprašanje, ali žirije za najprestižnejše filmske nagrade sploh pogledajo kaj več kot zgolj nekaj deset najbolj komercialno uspešnih visokoproračunskih filmov na leto.