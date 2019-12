FOTO:Znani zmagovalci letošnje Animateke 

Zmagovalni animirani film Acid Rain poljskega avtorja Tomeka Popakula. FOTO: Animateka

Animiranemu filmu Kmalu prispemo so dodelili nagrado Mladi talent. FOTO: Animateka

Animiran film Teofrastus prejme nagrado otroške žirije. FOTO: Animateka

Posebne omembe žirije

Kozmonavt, posebna omemba Marie Paccou FOTO: Animateka

Znani so nagrajenci festivala Animateka , ki že šestnajsto zimo zapored prinaša svež program kratkih in celovečernih animiranih filmov. Veliko nagrado mednarodne žirije je prejel film Acid Rain poljskega ustvarjalca. Zgodba o duševni, čustveni in geografski izgubljenosti je prejela tudi nagrado občinstva DSAF, ki jo priskrbi Društvo slovenskega animiranega filma.»Skozi oči mlade ženske gledamo bleščeč odsev sveta, ki se zdi skoraj fizično resničen. Povleče nas v strašljivo znano okolje, ki prikaže stvarnost in psiho neke generacije. Po zaslugi vseh teh vidikov je to edinstven, nepozaben film,« je v utemeljitvi zapisala žirija.Za nagrado Mladi talenti, ki jo podeljuje Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani so se potegovali filmi iz tekmovalnega programa Mladi talenti Evrope. Denarno nagrado v višini tisoč evrov po izboru žirije prejme animiran film Kmalu prispemo (Almost There) britanske avtorice»Izbrani film je bil dobro načrtovan, a je ohranil veliko avtorske fantazije. Kljub kratkemu časovnemu okviru smo z lahkoto spremljali razvoj vsakega lika. Dokončno pa nas je prepričal mojstrski preplet animacijskih tehnik,« so zapisali v utemeljitvi.Nagrado otroške žirije Slon pa je prejel film Teofrastus Estonca, ki je bil žiriji všeč, saj »ima dobro zgodbo in je tehnično dobro podkovan.« Za zgodbo o svobodi in sočutju, postavljeno v sovjetsko Estonijo 80. let, skozi oči mačka Teofrastusa in v pripovedi njegovega lastnika bo estonski umetnik prejel denarno nagrado v višini tisoč evrov.Filmi so si prislužiti tudi posebne omembe članov žirije. Med 32 tekmovalnimi deli je odločala mednarodna žirija, v kateri sedijo Avstrijka, direktorica in soustanoviteljica prvega ter edinega festivala animiranega filma, ki se posveča izključno ženskim ustvarjalkam na področju animacije; Latvijec, animator, režiser, ilustrator in ustanovitelj animacijskega studia Atom Art;iz Srbije, vizualna umetnica, režiserka in animatorka, ki je aktivna tudi na področju likovne pedagogike, Šved, soustanovitelj stockholmkega animacijskega studia FilmTecknarna iniz Francije, tudi avtorica razstave slikofrcev v Slovenski kinoteki.Žirantka Grausgruber je izpostavila film Pustiti oditi (Letting go), žirant Jansons je opomnil na animiran dialog dveh animatorjev z naslovom Don't know what, žirantka Nedeljković na kratki film Kids, ki raziskuje skupinsko dinamiko, žirant Odell na oseben portret Mačka je vedno ženska, žirantka Paccou pa na estonski film Kozmonavt, ki pripoveduje zgodbo o starem sovjetskem astronavtu.​Zmagovalni film letošnje Animateke ter najboljši film po izbiri otroške žirije bodo v nedeljo, 8. decembra, predvajali tudi v mestnem kinu Metropol v Celju, v Filmskem gledališču Idrija ter v Mestnem kinu Domžale.