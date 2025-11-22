Znani zmagovalci na filmskem festivalu Liffe

Nagrado vodomec, ki ki jo žirija na festivalu Liffe v sklopu Perspektiv namenja najboljšemu prvencu ali drugemu celovečercu, je letos prejel film Modra čaplja kanadsko-madžarske režiserke Sophy Romvari. Intimna, skoraj asketska refleksija duševnih motenj, spomina in procesov žalovanja je žirijo, ki so jo sestavljali Marina Gumzi, Ayla Kanbur in Balint Szimler, prepričala s »potrpežljivim in natančnim filmskim jezikom, ki postane platno za lovljenje časa ter orodje za analizo kompleksnih družinskih razmerij«. Režiserka se pri tem, piše v utemeljitvi, »ne boji osebne izpostavljenosti, ki se v svoji specifičnosti prelije v univerzalno«.

Posebno omembo je prejelo delo Lep in žalosten svet libanonskega avtorja Cyrila Arisa. Žirija ga je označila za pretresljivo pripoved o ljudeh, ki v prostoru trajnih političnih pretresov in grožnje nasilja obstajajo v začaranem krogu odlaganih prihodnosti. Film zastavlja vprašanje, ali v razpadajočih skupnostih sploh še obstaja kaj trdnega, »morda pravljična, krhka ljubezen«. Delo je osvojilo tudi nagrado občinstva zmaj.

Kratkometražni filmi: zmaga Pomaranče iz Jaffe

Žirija za kratki film (Maja Alibegović, Rok Kajzer Nagode in Gabor Osvath) je glavno nagrado namenila filmu Pomaranča iz Jaffe Mohammeda Almughannija. Ocenila ga je kot »napet film, ki se razvije kot triler in ga zaznamujeta izjemna igralska nastopa obeh protagonistov«. Posebno omembo je prejel Prekinitev ognja Jakoba Kreseta, ki izstopa z neposrednostjo in surovim izrazom.

Film Pomaranča iz Jaffe FOTO: PK

Fipresci nagrada filmu Ester Ivakič

Mednarodna žirija Fipresci (Tinkara Uršič Fratina, Diana Martirosyan in Shahla Nahid) je nagradila film Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. V obrazložitvi so zapisali, da gre za »občutljivo in poglobljeno pripoved o soočanju z življenjem in smrtjo, ki jo v celoti nosi izjemna, predpubertetna glavna igralka«. Film se giblje v »medprostoru različnih svetov«, kjer atmosfero vodita razpoloženje in rahločutnost, ob tem pa prepričljivo poustvari otroštvo na podeželju, prežeto z elementi magičnega realizma.

Rezultati glasovanja FOTO: PK

Kinotripova nagrada Zajčjemu nasipu

Članice desetega Kinotripovega filmskega kluba so nagrado mladinske žirije podelile filmu Zajčji nasip režiserke Čejen Černić. Prepričal jih je s pristno, nežno predstavitvijo kvir razmerja, pri katerem vsak pogled in dotik nosita večplastno simboliko. »Ranljivost divjega zajca kot naravnega plena kot simbolni leitmotiv spremlja pretresljivo, a lepega melanholičnega zapisa skrite mladostniške ljubezni,« so zapisale. Černić je po projekciji poudarila, da je ekipa med snemanjem prejemala tudi grožnje zaradi tematike filma, kar po njenem kaže na še vedno zaskrbljujoče razmere na Hrvaškem, obenem pa so prejeli veliko sporočil podpore.

Art kino mreža nagradila Loznico

Nagrado žirije Art Kino Mreže Slovenije (Erik Toth, Jure Matičič in Vid Šteh) je prejel film Dva tožilca Sergeja Loznice. Žirija ga opisuje kot »napeto, temačno atmosferično in igralsko izbrušeno delo, ki kljub zgodovinski distanci ostaja izjemno aktualno«. Film razkriva »strašljive mehanizme totalitarnih režimov, katerih cilj so poslušni, moralno otopeli državljani«.