Ripley vzdihov in godrnjanj med vlečenjem trupel in brisanjem krvi

V nadaljevanju preberite:

Ripley Andrewa Scotta je Ripley teže in napora, vzdihov in godrnjanj med vlečenjem trupel in potapljanjem čolnov in brisanjem krvi, vse te krvi, kajti človeka se ne ubije zlahka, poudarja Zaillian, trdo, težaško delo je to. Serija je ne po pomoti prežeta s ponavljanji, z vzpenjanjem in spuščanjem po teh in onih stopnicah, z vožnjo sem in vožnjo tja, selitvami iz sobe v sobo, prežeta s čakanjem tako gledalcev kot Ripleyja, kajti pripoved se razpira počasi, zadržano, brez vsakršne vznesenosti, v dolgih, kontemplativnih, mestoma namerno mučnih kadrih, ki nas približajo Tomovemu sicer povsem zakritemu notranjemu življenju.