Zvezde iz različnih galaksij

Danes se začne najbolj političen filmski festival med A-kategorniki. Glavni tekmovalni program je rezerviran za umetniške filme, v katerih ni veliko znanih imen, v programu tudi ni nobenega filma velikih pretočnih platform. A vseeno se bo v festivalski palači na Potsdamer Platzu trlo zvezdnikov in zvezdnic, ki bodo spremljali filme v drugih sekcijah.

Na nocojšnji otvoritveni gala ceremoniji se bodo po rdeči preprogi sprehodili Anne Hathaway, Peter Dinklage in Marisa Tomei, ki igrajo v otvoritvenem filmu Prišla je k meni (She Came to Me) režiserke Rebecce Miller. Film pripoveduje o skladatelju, ki se bojuje s kreativno blokado in obupuje, saj se približuje rok za končanje opernega dela.

Sicer se bo za zlate in srebrne medvede potegovalo devetnajst filmov.