Frankfurtski sejem: Odločitve v luči novih spopadov

Nova vojna na Bližnjem vzhodu je posegla tudi v frankfurtski knjižni sejem. Ta je skupaj z združenjem evropskih založnikov obsodil Hamasov napad na Izrael ter pozval k prekinitvi spopadov. Izrael bo eden osrednjih fokusov sejma, združenje LitProm je odpovedalo oziroma preložilo podelitev nagrade LiBeraturrpreis palestinski avtorici, vrstijo se odpovedi prihodov v Frankfurt.

»Najostreje obsojamo Hamasov barbarski teror nad Izraelom,« je ob tem v izjavi za javnost dejal direktor sejma Juergen Boos in poudaril, da je terorizem v popolnem nasprotju z vsemi vrednotami, ki jih sejem zastopa. Izrazil je solidarnost z vsemi, ki v Izraelu in Palestini trpijo zaradi vojne ter dodal, da želi sejem omogočiti vidnost judovskim in izraelskim glasovom. Tako so na program »spontano« dodali nekaj dogodkov, po besedah predsednika izraelskega združenja knjižnih založnikov za revijo Bookseller pa naj bi sicer vsi izraelski založniki in agenti svoje gostovanje v Frankfurtu odpovedali.

Zaradi »enostranskih stališč« sejma je svojo udeležbo odpovedalo emiratsko založniško društvo, kamor spada tudi šarjaški knjižni urad. V skupni izjavi so med drugim zapisali, da podpirajo vlogo kulture in knjig pri spodbujanju dialoga in razumevanja med narodi, ki da je zdaj pomembnejša kot kdajkoli prej. »Obžalujemo razvoj dogodkov, saj trdno verjamemo, da je okolje, ki spodbuja raznolikost in inkluzivnost, ključno za literarno skupnost in uspeh vsakega knjižnega sejma.« Sodelovanje je odpovedala tudi arabska zveza založnikov iz Egipta; nemška civilna iniciativa poziva k bojkotu sejma.

Obsodbe odločitve LitProma

Duhove buri tudi odločitev društva LitProm, ki na frankfurtskem sejmu vsako leto podeli nagrado LiBeraturpreis pisateljici z globalnega juga. Letos so jo dodelili palestinski pisateljici Adanii Šibli za roman Minor Detail, ki je v izvirniku (arabščina) izšel leta 2017, v nemščino pa ga je za založbo Berenberg Verlag prevedel Günther Orth. Izročitev nagrade je bila predvidena za 20. oktober, vendar so se »zaradi vojne, ki jo je začel Hamas, zaradi katere trpijo milijoni ljudi v Izraelu in Palestini«, pri LitPromu odločili, da z njo počakajo na primernejši trenutek. Kot se je pozneje izkazalo, avtorice o tem niso obvestili.

Juergen Boos je ob tem poudaril, da je za podelitev nagrade odgovoren izključno LitProm – deluje neodvisno od sejma, a ga ta delno sofinancira, društvu pa predseduje prav Boos. Kot so sicer dodali v izjavi, Adanii Šibli nagrado še vedno hočejo podeliti, to naj sploh ne bi bilo vprašanje. Je pa zaradi tega žirijo pred časom zapustil eden od njenih članov – knjiga, longlistana za mednarodnega bookerja 2021, je namreč po eni strani požela pohvale kritikov, po drugi pa obtožbe z antisemitizmom. V prvem delu govori o resničnem dogodku, posilstvu in umoru beduinke v puščavi Negev med arabsko-izraelsko vojno 1948, ki so ju zagrešili izraelski vojaki, v drugem (fikcija) pa o novinarki iz Ramale, ki dogodek raziskuje desetletja pozneje.

Več sto uglednih avtorjev in založnikov je v odprtem pismu odločitev LitProma obsodilo, frankfurtski sejem pa obtožilo utišanja palestinskih glasov. Oglasil se je tudi nemški PEN, njegova predstavnica Eva Menasse je po poročanju DW dejala, da »nobena knjiga ne postane drugačna, boljša, slabša ali bolj nevarna, ker se spremenijo razmere«.