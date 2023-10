Obstaja le en nogomet, lahko mu rečemo fuzbal

V nadaljevanju preberite:

Direktor knjižnega sejma Juergen Boos je na nabito polnem stadionu oziroma v polno zasedeni dvorani Srečka Kosovela v paviljonu častne gostje frankfurtskega sejma Slovenije predstavil Aleksandra Čeferina in se z njim zapletel v pogovor o nogometu in knjigah.

Pogovor dveh direktorjev je potekal v angleščini in kmalu na začetku, ko je Boos uporabil besedo soccer, mu je Čeferin določil ustrezno terminologijo: Soccer ne obstaja, obstaja le en nogomet. Zedinila sta se, da bo Boos torej uporabljal besedo football, povsem sprejemljiva pa je bila tudi Fußball.

Nekatera vprašanja, ki so jih organizatorji postavili v napoved dogodka, na primer, česa se lahko pisatelji naučijo od nogometašev in obratno, kaj imajo skupnega nogometni turnirji in knjižni sejmi ter v katerih političnih diskurzih se znajde Uefa, so ostala odgovorjena le delno, sta pa sogovornika vseeno našla veliko skupnih točk za dobronamerni pogovor.