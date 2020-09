28. Mladi virtuozi

Ansambel saksofonov FOTO: Ana Rojc

Kostadin Tashko FOTO: Festival Ljubljana

Teja Udovič Kovačič FOTO: Festival Ljubljana

Žiga Kališnik FOTO: Festival Ljubljana

Koncertni cikel, ki bo potekal med 8. oktobrom 2020 in 1. aprilom 2021, je posvečen solistični in komorni ustvarjalnosti mladih glasbenikov iz Slovenije in tujine. Na kar osemnajstih glasbenih večerih se bodo v Viteški dvorani Križank in Slovenski filharmoniji predstavili številni domači nadarjeni glasbeniki, v goste pa kot koncertanti prihajajo umetniki iz Albanije, Hrvaške, Ukrajine, Srbije, Makedonije, Italije, Japonske in Kitajske. Ti nadobudni ustvarjalci že od mladih nog nastopajo na koncertnih odrih tako v solistični vlogi kot v komornih zasedbah, prav tako pa se udeležujejo številnih glasbenih tekmovanj in na njih dosegajo najvišja glasbena priznanja. Glasbeni talenti vlagajo veliko truda in časa v svoje vsakodnevno izpopolnjevanje, kar se kaže na nastopih, saj navdušijo z virtuozno, izjemno muzikalično in zrelo glasbeno igro.Mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi ponuja možnosti za vzgojo mladih poslušalcev in izvajalcev, od katerih je odvisen današnji svet kulture in umetnosti. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na čarobnih četrtkovih večerih, prepletenih z mnogovrstnimi zvočnimi odtenki in mladostno razigranostjo.Kot prvi se bo predstavil nadarjeni albanski pianist Kostandin Tashko , ki študira na tržaškem konservatoriju Giussepeja Tartinija. Od marca 2017 je zmagovalec kar devetih mednarodnih tekmovanj v Italiji in na Hrvaškem, lani pa si je priigral prvo nagrado na Mednarodnem klavirskem tekmovanju v Radovljici. 8. oktobra bo izvedel dela N. Medtnerja, A. Skrjabina, P. I. Čajkovskega, in I. Stravinskega.Na drugem koncertu 15. oktobra bosta nastopila harmonikarica Teja Udovič Kovačič in trobentač Matej Kravcar v spremstvu hrvaške pianistke Bojane Karuza Prisluhniti bo mogoče delom M. Bronnerja, D. Scarlattija, L. Lebiča, G. P. Telemanna, T. Slakana in drugih. Sledil bo koncert tubistaskupaj s pianistko Karine Gišjan Roškar in kitarskega dua