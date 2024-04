40. mednarodni festival Druga godba – 40 let radovednosti

Druga godba je ena najbolj cenjenih glasbenih prireditev v Sloveniji in je prepoznavna po vsem svetu. Kar petkrat zapored je bil festival izbran za enega izmed 25 najboljših festivalov na svetu po izboru britanske revije Songlines. Je tudi dobitnik Župančičeve nagrade. Vse od leta 1985 Slovenijo spaja z lokalnimi glasbenimi zvrstmi, ki so postale globalne.

Cesária Évora na Drugi godbi 2002. FOTO: Žiga Koritnik

Je edina glasbena prireditev v Sloveniji, ki vsako leto predstavi umetnike z vsaj štirih celin. Je poligon za spoznavanje tradicije drugih narodov in njeno vpetost v sodobne glasbene tokove, ki temeljijo na izvirnosti, neposrednosti, odprtosti in znanju ter presegajo žanrske opredelitve, ki so bile vzpostavljene v prejšnjem stoletju.

Hatis Noit krasijo osupljiva vokalna tehnika in navdušujoči performansi. V sklopu festivala bo 24. maja nastopila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. FOTO: Özge Cöne

Druga godba je festival zbranega poslušanja v dvorani in magičnih trenutkov na plesišču, obdanih s srečevanji, druženji in spoznavanju novih sorodnih duš. Je festival velikih mednarodnih zvezd in tistih, ki bodo to postali. Letos bo reportažo in več oddaj o festivalu ter slovenski glasbeni sceni naredila medijska hiša BBC iz Londona.

Kot pritiče jubileju, se obeta bogat, raznolik in izboren program, po desetih letih pa se Druga godba vrača tudi v Križanke za otvoritveni večer. Glasbenice in glasbeniki, ki bodo letos nastopili na festivalu, prihajajo iz 13 držav in se bodo predstavili na desetih odrih petih koncertnih prizorišč v Ljubljani.

Po 17 albumih in nominaciji za prestižno nagrado GRAMMY® se Ibrahim Maalouf vrača v Ljubljano z novim glasbenim projektom The Trumpets of Michel-Ange. FOTO: Yann Orhan

Vrnitev Druge godbe v Križanke je zagotovo po okusu obiskovalk in obiskovalcev, vendar je program za ta večer sestavljen tudi z namenom slavljenja jubileja in ne samo izvajalcev na odru. Druženje v preddverju in avdio-vizualni spektakel, kot ga v Križankah ni bilo že desetletje, vabita tradicionalno občinstvo Druge godbe in Križank kot najlepšega koncertnega prostora v Ljubljani. A tudi mnoge, ki bodo tam prvič zaradi karizmatičnega zvezdnika s trobento. In nič ni lepšega za takšno visoko obletnico, kot da jo slavijo osebe, ki ob prvi Drugi godbi še niso bile rojene.

Acid Arab so izumili spekter stilov, s katerimi podirajo meje. Njihov razkošni zvok bo po gostovanjih v petdesetih državah na štirih celinah končno uglašen tudi v sobivanju na dan mladosti. Ta še nikoli ni bil tako plesen in nor, kot bo v srečanju z Acid Arab Live. FOTO: Guillaume Durand

Štiri festivalske dni bo Ljubljana dihala s svetom in ga naredila vsaj malo boljšega. Ljubljana in Slovenija sta lahko ponosni, da imata Drugo godbo.

40. mednarodni festival Druga godba Uglašeno sobivanje 23.–26. maj 2024, Ljubljana 23. 5. 2024 KLUB CD, CANKARJEV DOM Danyèl Waro feat. Interzone (RE/AT) KRIŽANKE Mats Gustafsson & Kimmo Pohjonen (SE/FI) [svetovna premiera, naročilo Zavoda Druga godba] Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (LB/FR) 24. 5. 2024 ŠTIHOVA DVORANA, CANKARJEV DOM Hatis Noit (JP/GB) LINHARTOVA DVORANA, CANKARJEV DOM Ustad Noor Bakhsh (PK) Pankisi Ensemble (GE) KLUB CD, CANKARJEV DOM Brìghde Chaimbeul (GB) 25. 5. 2024 SEM, PLOŠČAD Hiram Salsano (IT) KINO ŠIŠKA Angélica Garcia (US) Acid Arab Live (FR) Borka & Bos (SI/FR) [DJ set] 26. 5. 2024 LETNI VRT GALA HALE, AKC METELKOVA MESTO Rudi Bučar Trio (SI) Ndox Electrique (SN/FR) KLUB GROMKA, AKC METELKOVA MESTO Zoc (SI) CHANNEL ZERO, AKC METELKOVA MESTO Lenhart Tapes (RS)

