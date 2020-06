61. Jazz festival Ljubljana – v živo in premierna predvajanja

»Življenje gre naprej in glasba potuje z njim, v spremenjenih okoliščinah je družbena odgovornost postala družbena nujnost. V Cankarjevem domu verjamemo, da sta zagotavljanje pogojev za ustvarjanje glasbe in glasbenikov ter začasni umik glasbe z odrov na novi format eden od nujnih predpogojev, ki bo omogočil glasbeno prihodnost. 61. Jazz festival Ljubljana je tako predvsem umetniška akcija, ki ponuja 'jazz na distanci' kot novo, začasno stvarnost interakcije trojčka glasbenik–produkcija–občinstvo. Nova stvarnost, ki je še vedno lahko osupljiva in presenetljiva. Vabljeni!« Bogdan Benigar in Edin Zubćević, umetniška vodja

Žiga Murko FOTO: Michael Tighe

60. jazz festival Ljubljana: Boštjan Gombač in Zlatko Kaučič, koncert za otroke FOTO: Nada Žgank

Trio Heinz Herbert FOTO: Dragan Tasič

»Danes nakup vstopnice ni več samo nakup vstopnice. Je spodbuda in podpora za umetnike in producente. Hkrati pa je z navzočnostjo občinstva sklenjen krog, ki brez poslušalcev ni popoln. Med pandemijo smo vsi govorili, kako pogrešamo kulturo; zdaj je čas, da to pokažemo. Pa ne le na Jazz festivalu Ljubljana, ampak na vseh umetniških dogodkih, ki sledijo v prihodnjih mesecih.« Bogdan Benigar, vodja festivala

Brian Marsella FOTO: Cankarjev dom

V letu, ko je življenje kulture »na distanci«, je tudi Jazz festival Ljubljana zasnovan kot nov, prehodni glasbeni format in podpora nadaljevanju umetniške ustvarjalnosti. Poleg slovenskih glasbenikov bodo z ekskluzivno produkcijo na daljavo nastopili tudi priznani glasbeniki iz tujine. Večina slovenskih glasbenikov bo nastopila v živo, nekateri v Linhartovi dvorani, drugi v Parku Sveta Evrope.Festival bo v Linhartovi dvorani odprl bobnar in skladateljz novim projektom. Njegov prvenec Port of Life je prejel nagrado ASCAP Johnny Mandel. Skladbe večstavčnega dela se gibljejo med otožnostjo in brstenjem življenjske radosti.Pianist, ki od leta 2007 sodeluje s skupino Laibach, je ob izidu novega albuma Kind of Laibach pripravil solo recital s priredbami njihovih skladb, kot so Smrt za smrt, Krvava gruda, Ti, ki izzivaš ali Le privilege des morts. Svetova klasične in industrijske glasbe povezuje s kombinacijo repeticije, minimalizma in širokega dinamičnega razpona.se posvečata samosvoji viziji gypsy swinga. Živahno in plesno godbo, ki sta jo pred drugo svetovno vojno začela soustvarjati Django Reinhardt in Stéphane Grappelli, Collori vešče prevaja v avtorske skladbe, polne iskrivih aranžmajskih rešitev in navdihnjenih solističnih izletov.je na domači jazzovski sceni dejaven vrsto let, predstavil bo zmes aktualnega raziskovanja v polju elektronike in improvizacije na pozavni. Kot posebni gost bo nastopil japonski plesalec Ryuzo Fukuhara.je eden najvidnejših domačih neinstitucionalnih big bandov, ki pa osvaja nagrade na mednarodnih jazzovskih tekmovanjih. Danes big band vodi violinist Peter Ugrin, znan po ognjevitem igranju. Zasedba se ob avtorskih skladbah posveča opusom skladateljev, kot so Bob Brookmeyer, Bob Mintzer ali Frank Zappa.bo na interaktivnem koncertu ob sodelovanju otrok z looperjem oz. zankarjem in kopico glasbil prikazal, kako sproti nastajata glasba in z njo tudi improvizacija, ki je ena najtežjih glasbenih tehnik, ker gre za sprotno komponiranje.Novejša zasedba saksofonista, se predaja zlitju akustične in elektronske glasbe. Zvoki, ki nastajajo med živim igranjem, se procesirajo s sintetizatorjem, občutek omamnosti pa poudarjajo vizualije.V okviru projekta Abeceda, ki ga kurira Dré Hočevar, nastopita zasedbiin. Letošnji ustvarjalec v rezidenci Mladi raziskovalci je kitarist, skladatelj in večmedijski umetnik, ki trenutno končuje študij na inštitutu za jazz v Berlinu.Tuji glasbeniki so svoje 40-minutne koncerte posneli v lastni domovini. Premierna predvajanja teh posnetkov si bo mogoče ogledati po spletu in v Parku Sveta Evrope na velikem platnu. Na daljavo bodo nastopili:Program bo potekal v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma in v Parku Sveta Evrope ter na spletnih platformah. Koncerte v Linhartovi dvorani bo občinstvo lahko podprlo z nakupom vstopnic, ogled dogodkov na distanci (na spletu in v Parku Sveta Evrope) pa bo brezplačen.