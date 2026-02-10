Abonmajsko občinstvo ni več predvsem sivolaso

V nadaljevanju preberite:

»Glasbeniki so seveda po naravi ustvarjalni in radovedni ter hrepenijo po priložnostih za umetniško rast in sodelovanje pri projektih, ki jih izpopolnjujejo. Pri Festivalu Maribor je poudarek prav na tem. Brigita Pavlič in umetniški vodja Richard Tognetti sta klasiko na mariborskem septembrskem festivalu naredila manj 'klasično' in bolj 'rokersko'. Temu smo sledili z umetniškimi vodji Nicolasom Altstaedtom, Simonom Trpčeskim in danes z Matetom Bekavcem«, je dejala Vodja programa klasične glasbe mariborskega Narodnega doma Barbara ­Švrljuga Hergovich.