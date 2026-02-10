  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Glasba

    Abonmajsko občinstvo ni več predvsem sivolaso

    Po besedah Barbare Švrljuga Hergovich mladi v klasični glasbi najdejo kolektivno čustveno izkušnjo ter stabilnost, stalnost in brezčasnost.
    »Festival Maribor je platforma, ki omogoča kreativno svobodo in s tem ustvarjanje nepričakovanih povezav različnih glasb, žanrov, skladb ali glasbenikov, pa tudi različnih umetniških zvrsti,« je povedala Barbara Švrljuga ­Hergovich. FOTO: Žan Osim
    »Festival Maribor je platforma, ki omogoča kreativno svobodo in s tem ustvarjanje nepričakovanih povezav različnih glasb, žanrov, skladb ali glasbenikov, pa tudi različnih umetniških zvrsti,« je povedala Barbara Švrljuga ­Hergovich. FOTO: Žan Osim
    Peter Rak
    10. 2. 2026 | 10:04
    12:11
    »Glasbeniki so seveda po naravi ustvarjalni in radovedni ter hrepenijo po priložnostih za umetniško rast in sodelovanje pri projektih, ki jih izpopolnjujejo. Pri Festivalu Maribor je poudarek prav na tem. Brigita Pavlič in umetniški vodja Richard Tognetti sta klasiko na mariborskem septembrskem festivalu naredila manj 'klasično' in bolj 'rokersko'. Temu smo sledili z umetniškimi vodji Nicolasom Altstaedtom, Simonom Trpčeskim in danes z Matetom Bekavcem«, je dejala Vodja programa klasične glasbe mariborskega Narodnega doma Barbara ­Švrljuga Hergovich.

