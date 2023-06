Afriška vasfest gosti Kareyce Fotso

Na tradicionalnem, sedmem po vrsti, festivalu afriške glasbe, plesa in jedi Afriška vasfest na ljubljanski Špici, bo jutri, ob 21. uri nastopila mlada afriška glasbena zvezda Kareyce Fotso. Tokrat bo nastopila ob spremljavi kitarista Nejca Dolinarja. Biokemijo in film je študirala in dokončala bolj na željo staršev, vendar je glasba bila tisto, kar jo je vedno privlačilo.

Kaj vas je tako pritegnilo h glasbi?

Mama je želela, da postanem zdravnica, zato sem študirala biokemijo. Vedno pa me je privlačilo umetniško izražanje. Že film je bil nekoliko bliže, vendar še vedno ne moja izbira. Glasba pa je moje življenje, uresničenje mojih sanj. V šole sem pa šla, da bodo starši ponosni name in me pustili pri miru. (Smeh.)

Ukvarjanje z glasbo me res dela bolj živo, svobodno in samozavestno.

Kakšne vrste glasbo izvajate?

Mešam glasbeno izročilo mojih staršev z glasbo, ki prihaja iz Evrope in Amerik. Vendar pa je osnovna inspiracija naša tradicionalna glasba. Tej potem dodajam različne stvari. Moji glasbi sem recimo dodala kitaro, ki sem se jo naučila igrati in je evropski inštrument. Tako se tudi sama spremljam, ko pojem v svojem jeziku in ostajam odprta za različne dodatke iz drugih glasb.

»Ukvarjanje z glasbo me res dela bolj živo, svobodno in samozavestno,« pravoi Kareyce Fotso. FOTO: Črt Piksi/Delo

Mi še vedno pričakujemo neko pristno afriško glasbo, ki jo izvajajo Afričani, vendar je že zdavnaj delana pod vplivi glasbe iz vseh koncev sveta.

To je res, vendar vsekakor vsak, ki posluša mojo glasbo, prepozna, da ta prihaja iz Afrike. Kajti moja inspiracija ostajajo tradicionalne afriške glasbe. Veliko tudi potujem okoli, poslušam lokalno glasbo, sodelujem z glasbeniki in glasbenicami iz drugih držav. Pri tem ostajam odprta. Tako spoznavam različne glasbe in to mi je všeč.

Jutri bom nastopila bo spremljavi Nejca Dolinarja, kar je prvič, da sodelujem s slovenskim glasbenikom. Rada delam z njim, saj mi daje nek nov občutek za mojo glasbo. Prav zanimivo ga je poslušati, kako igra mojo glasbo. Celo poje v mojem jeziku, igra kitaro in moji glasbi daje neko dodatno razsežnost.

Pojete v več jezikih.

Občasno pojem v angleščini, redko v francoščini, večinoma pa jeziku plemena Bamileke iz zahodnega dela Kameruna, od koder izhaja moja družina. Ker sem odraščala pri plemenu Ewondo, pojem tudi v njihovem jeziku, pa tudi v nekaterih od številnih drugih kamerunskih jezikih, ki jih je več kot 200.

Na naslednjem albumu, ki ga pripravljam, pa bom pela v osmih jezikih. Rada predstavljam to bogastvo jezikov tudi drugim.

Kako je pa biti ženska, Afričanka, v glasbenem poslu?

Moraš biti močna. (Smeh.) Ljudje preradi spregledajo tvoj talent in te imajo zgolj za žensko. Zato se je treba trdo močno potruditi in delati na tem, da v tebi vidijo umetnico. Tudi kitaro sem začela igrati, predvsem zato, ker sem želel biti bolj celovita glasbenica in ne le pevka.