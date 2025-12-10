Zgodbe držav, ki jih več ni

V nadaljevanju preberite:

Ahmed Burić sodi med bolj prepoznavne ustvarjalce na domači in regionalni sceni. Je eden od najvidnejših novinarjev, kolumnistov in angažiranih intelektualcev na območju nekdanje Jugoslavije. Leta 2022 je z Damirjem Imamovićem izdal album Sin pustinje. Valceri iz Translajtanije so njegov drugi studijski album. Poleg Nenada Rizvanovića, ki je prispeval besedila, so na albumu različnih žanrov, od folka, jazza do bluesa in rocka, sodelovali še producent in kitarist Toni Kitanovski, solistka na violini Melika Hadžić, tolkalec Nenad Kovačić in kontrabasist Žiga Golob.