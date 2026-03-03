Pisana veličastnost glasbe za ples in orkester

Ameriški glasbenik David Byrne­ je eden od tistih ustvarjalnih ­posebnežev, ki ohranjajo vero v glasbo, v umetnost, ki ji nobena­ umetna inteligenca ne bo kos. Strastni Newyorčan in kolesar skozi celotno ustvarjalno ­obdobje ohranja pogled posameznika na svet okoli sebe, ki je blizu sleherniku. Zato tudi tako pogosto uporabi besedo ­everybody – vsi.

Po izjemnem albumu American Utopia iz leta 2018, ki ga je poleg svetovne turneje predstavil z muzikalom na Broadwayu ter dokumentarcem, je lani izdal še album Who Is the Sky?, ki je nastal v sodelovanju z nenavadnim orkestrom Ghost Train Orchestra in je vzorčni primer njegove glasbene vsestranskosti.