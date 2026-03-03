Pisana veličastnost glasbe za ples in orkester

Ameriški glasbenik David Byrne je eden od tistih ustvarjalnih posebnežev, ki ohranjajo vero v glasbo, v umetnost, ki ji nobena umetna inteligenca ne bo kos. Strastni Newyorčan in kolesar skozi celotno ustvarjalno obdobje ohranja pogled posameznika na svet okoli sebe, ki je blizu sleherniku. Zato tudi tako pogosto uporabi besedo everybody – vsi.
Po izjemnem albumu American Utopia iz leta 2018, ki ga je poleg svetovne turneje predstavil z muzikalom na Broadwayu ter dokumentarcem, je lani izdal še album Who Is the Sky?, ki je nastal v sodelovanju z nenavadnim orkestrom Ghost Train Orchestra in je vzorčni primer njegove glasbene vsestranskosti.
