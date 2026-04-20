Yasmine Hamdan: Pomembno se je spominjati, kaj smo pozabili

Libanonska pevka Yasmine Hamdan, ki deluje v Parizu, velja za vodilni glas sodobne, nekoliko bolj underground arabske glasbe. Svetovne prepoznavnosti je bila deležna kot zvezda filma Večna ljubimca Jima Jarmuscha, glasbeno kariero pa je začela že z bejrutskim indie elektronskim duom Soapkills, ki ga je z Zeidom Hamdanom ustanovila konec devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Po selitvi v Pariz leta 2005 je Yasmine Hamdan sodelovala z Madonninim producentom Mirwaisom pri duetu Y.A.S., leta 2009 pa pri založbi Universal izdala eleganten klubski album Arabology. Mednarodno prepoznavnost je dosegla kot solo kantavtorica in producentka, ki elegantno prepleta različne elemente, od panarabskih korenin in popa ter poetičnih besedil do elektronike, soula in kitarskih melodij. Doslej je izdala samostojna albuma Ya Nass (2013) in Al Jamilat (2017).