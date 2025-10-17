Vlak, avto in hoja imajo svoj ritem. Ritem je življenje

V nadaljevanju preberite:

Nemški tolkalski virtuoz Alexej Gerassimez je za jutrišnji koncert v ljubljanskem Cankarjevem domu pripravil program s poudarkom na skladbah profiliranega, minimalizmu zapriseženega skladatelja Philippa Glassa. Njegova dela je prepletel z avtorskimi skladbami, napovedal je pravi ritmični ognjemet. Uresničil ga bo kvartet odličnih tolkalcev, med katerimi je treba izpostaviti Simona Klavžarja, Prešernovega nagrajenca Univerze v Ljubljani ter lavreata tekmovanj IPCL Luxembourg in Salieri-Zinetti v Veroni. Gerassimez s Klavžarjem prijateljuje že dalj časa in je pogosto v Sloveniji, ker imajo njegovi starši vikend na Rakitni.