Moja zgodba je tudi zgodba številnih drugih

V nadaljevanju preberite:

Jutri zvečer bo v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma odmevala prav posebna glasba. Raziskovalec glasbenega izročila in pevec Ali Doğan Gönültaş, ki med drugimi glasbili igra tambur in akustično kitaro, bo s tolkalcem Alijem Kutlutürkom in klarinetistom Fıratom Çakılcıjem predstavil glasbeno raznolikost vzhodne Anatolije. Ustvarjanje tradicionalne melodije združuje z eksperimentalnimi elementi, poje pa v zazakiju, kurmandžiju, turščini in armenščini.