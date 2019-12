Alireza Ghorbani - Večer perzijskih pesmi  

Alireza Ghorbani se je rodil leta 1972 v Tehranu v razburkanem okolju iranskih sedemdesetih let in je postal vodilni predstavnik nove generacije klasičnih perzijskih pevcev. Ghorbani je dokazal, da je vredni naslednik moškega, ki velja za nespornega mojstra perzijske klasične pesmi, Mohammeda Reze Shadjariana.



Kultura, glasba in poezija ene najstarejših civilizacij na svetu, iranske, so nam večini še vedno malo znani. Drobec bogate perzijske kulture nam bo jutri predstavil iranski pevec Alireza Ghorbani okviru abonmaja Glasbe sveta ob 20. 30. uri v Linhartovi dvorani.Pevec Alireza Ghorbani je svojo kariero začel z recitiranjem korana, kar je bila njihova družinska tradicija. Zato smo ga vprašali ali v koranu obstajajo citati o glasbi in petju in kaj pravijo. »Osebno še nisem videl ali slišal, da bi v Koranu bila uporabljena beseda glasba ali njej enakovreden pomen, toda na različnih mestih je čudovit človeški glas enakovreden petju z lepimi glasovi in hvali lep človeški glas kot enega od božjih blagoslovov.«Pri tridesetih letih svoje kariere je Ghorbani zaslovel kot vodilni izvajalec klasičnih perzijskih pesmi. Mojstrsko obvlada redke vokalnih tehnike glasbenega izročila, njegov bogato razvejani repertoar pa tudi vključuje predpisani glasbeni red radif, sestavljen iz starodavnih melodičnih figur in formo perzijske balade tasnif. Petja se je začel učiti z dvanajstimi leti s 27-imi pa je postal pevec Iranskega nacionalnega orkestra. Nastopa tako z njim, kot tudi z manjšimi zasedbami.V temačnem obdobju vojne in verskega konservatizma je na Ghorbanija vplivala tudi rodoljubna vnema, ki je prevladovala v narodni glasbi osemdesetih let. V spremnem besedilu Ghorbanijevega albuma producentka radijske mreže France Culture Caroline Bourgine zapiše, da je v tistih dneh veljal za priljubljenega »glasbenika prve bojne linije«.Zanimalo nas je tudi povezava islama in glasbe, zato smo ga vprašali, kako sta glasba in petje obravnavana v muslimanskem svetu, glede na to, da je po nekaterih ekstremnih različicah to prepovedano. »Nisem sicer izvedenec za koran, vendar koliko vem koran glasbe ne prepoveduje. Sicer pa pogosto slišim zelo različne tudi zelo napačne razlage muslimanske svete knjige. Nekateri preučevalci korana verjamejo, da koran nima nič z glasbo in da je glasba le ena od oblik zanemarjanja spomina na Boga. Zato ti glasbo prepovedujejo. Na drugi strani pa je veliko ljudi, ki so prepričanih, da dobra glasba naredi ljudi boljše in jih spodbuja k dobremu in lepemu ravnanju,« je pojasnil Ghorbani.Vemo, da je Iran ena najstarejših civilizacij in je glasba zelo pomemben del kulturne dediščine. Kako je s popularnostjo tradicionalne glasbe nam Ghorbani pojasni z besedami, da »je tako kot v vseh delih sveta, tudi pri nas tradicionalna in starodavna glasba manj priljubljena kot popularna glasba. Vendar pa ima starodavno glasbeno izročilo, ki ima močne in vplivne korenine, ki imajo veliko skupnega s koreninami mnogih drugih narodov in držav. Ko igramo in pojemo iransko glasbo občinstvu po celem svetu, nas ljudje razumejo in cenijo te korenine in skupne značilnosti, zaradi česar je ta glasba zanje privlačna, kot tudi Iranci uživamo ob poslušanju indijske, japonske, kitajske in celo evropske glasbe.«