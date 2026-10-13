Smisel glasbenega ustvarjanja je širjenje sporočil

Punkerji Alo!Stari bodo v petek v ljubljanskem Media centru v živo predstavili istoimenski tretji­ studijski izdelek. Na njem ostajajo udarni in sporočilni, ostro družbeno kritiko pa prepletajo s samoironijo in samorefleksijo ter upanjem na boljši jutri. Ker so zvesti mariborščini,­ so koncert poimenovali Na pune špil. V zasedbi so kitarista Matic Mlakar in Jernej Metež, bobnar Tomaž Medvar ter pevec Tine Matjašič in baskitarist Matej Kosmačin, s katerima smo se pogovarjali. Koncert je že razprodan.