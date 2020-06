Ana Kravanja in Samo Kutin s kumulusi trosita glasbo

Glasbenika posebnega profila, Ana Kravanja in Samo Kutin, sta že nekaj let stalnica na slovenski glasbeni sceni, na kateri prepletata folklornost z alternativnim rockom, eksperimentalno glasbo pa z improvizacijo. Sta tudi dve tretjini mednarodno priznane zasedbe Širom. Tokrat ustvarjata v tandemu, pri katerem so v ospredju Kutinovi hurdy gurdy, tampura brač in čiftelija z akustičnimi resonatorji ter Kravanjine viola, violina in glas. Nov album Trosi kumulusa, ki sta ga izdala v samozaložbi, bosta predstavila jutri ob 20. uri v Klubu Cankarjevega doma.Vajin novi album Trosi kumulusa je še en odtenek zvočnega raziskovanja, s katerim se ...