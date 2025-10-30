Glasba je materializirana ljubezen

V nadaljevanju preberite:

Končno je standup komičarka, gledališka igralka in televizijska voditeljica Ana Maria Mitić zadostila svoji prvi ljubezni, glasbi, in si je za štirideseti rojstni dan podarila album Ciao, šanson!. Na albumu so njene osebne zgodbe in vtise ob zgodbah drugih. Izšel je pri založbi Celinka, posnela ga je s prekaljenimi glasbeniki, kot so Žiga Vehovec (harmonika), Ilj Pušnik (električna kitara, kontrabas), Aleš Zorec (bobni), Deyan Muc (violina), Andrej Štrekelj (trobenta, krilovka) in Goran Krmac (tuba, krilovka).