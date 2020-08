Ana Netrebko: Ne pozabite na nas!

»Na začetku bo nekaj resnejših tem, potem pa k veselju. Upava, da vam bo všeč,« je nocojšnji večer napovedala Ana Netrebko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Magični svet gledališča

Poslušalstvo in kritike po svetu je očarala z razkošnim glasom, vrhunsko interpretacijo, elegantno odrsko prezenco in glamuroznim videzom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot igranje šaha



Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana: »Ano Netrebko neuspešno lovim že več let in ves čas sem v navezi z njenim agentom. Ko sem v času pandemije videl, da so vsi festivali in produkcije odpovedani, sem poskusil znova in v enem tednu dobil odgovor. Živi na Dunaju, zato sem vedel, da s prevozom ne bo težav. Zdaj smo pač omejeni na ceste. Podobno se je zgodilo z milansko Scalo. Logistično je vse skupaj podobno igranju šaha, a nam kar uspeva ... Zaradi slabe vremenske napovedi smo koncert s torka prestaviti na nocojšnji večer, za kar se obiskovalcem opravičujem, prav tako tistim, ki niso dobili vstopnic. Še zmeraj namreč velja omejitev na 500 obiskovalcev.«

Če ima operni svet svojo divo v najboljšem pomenu te besede, je to gotovo ruska sopranistka. Poslušalstvo in kritike po svetu je očarala z razkošnim glasom (mračen, poseben ...), vrhunsko interpretacijo, elegantno odrsko prezenco in glamuroznim videzom, ki jo je izstrelil med modne ikone številnih modnih znamk. Na večeru opernih arij bo nocoj nastopila z možem, azerbajdžanskim tenoristom. Vabilo na ljubljanski festival je bilo prvo, ki sta ga prejela v tihi pandemijski karanteni, za kar sta bila zelo hvaležna.Ana Netrebko je že nastopila pri nas jeseni 2012, ko je z Orkestrom Slovenske filharmonije v Cankarjevem domu uvedla evropsko turnejo koncertne izvedbe opere Jolanta ­Petra Iljiča Čajkovskega (na kar ima lepe spomine), njen mož pa bo na ljubljanskem odru stal prvič. Julija bi moral priti na festival s Pikovo damo in Bolšoj teatrom, a je bilo gostovanje odpovedano.V Ljubljano sta pripotovala v petek, ona s sinom (ki ga ima iz prejšnje zveze z urugvajskim basbaritonistom) in sestro. V soboto je bil čas za ogled mesta in gradu, vožnjo z ladjo, pred večerno vajo z orkestrom sta bila na hitro pripravljena odgovarjati tudi na novinarska vprašanja. Koronavirus je njun urnik močno spremenil. »Zelo zelo žalostno je,« je povedala Ana Netrebko. »Vsi v opernem svetu smo veliko izgubili. Če imamo koncert, smo veseli. A vse se lahko čez noč spremeni. Večina opernih hiš je zaprta, nihče ne ve, ali se bosta jeseni odprli Metropolitanka v New Yorku ali Covent Garden v Londonu.« Jusif Ejvazov je dodal, da so bili od 9. marca do septembra vsi njuni projekti odpovedani. »V Evropi je sicer bolje kot v ZDA, Manon Lescaut v Palermu bomo verjetno le uprizorili, a z manj gledalci, podobno bo s Tosco v Münchnu ... Pripravljeni smo na vse.«Za nocojšnji koncert sta izbrala arije in duete Verdija, Dvořáka, Puccinija, med njimi bo tudi skladba Non ti scordar di me. »Saj veste, kaj pomeni naslov: ne pozabite na nas, to vam sporočava,« je povedal Ejvazov, Ana Netrebko pa dodala, da je njun program skladb in duetov zelo širok, da pa se vedno prilagodita občinstvu. »Na začetku bo nekaj resnejših tem, potem pa k veselju. Upava, da vam bo všeč.«Na vprašanje, ali raje nastopata v dvoranah ali na prostem, sta skoraj v en glas povedala, da vsi pevci raje pojejo v zaprtih prostorih, ker je zvok naravnega glasu nekaj drugega od ozvočenega. A zdaj so nastopi na prostem seveda pevska realnost, srečni so, da sploh lahko pojejo. Poleg tega nekatere skladbe posebej lepo zvenijo pod milim nebom.Oba imata zelo rada opero, magični svet gledališča, kjer zlezeš v kostum, se preleviš v drug lik, svoje doda scena, osvetljava, a poudarjata, da so tovrstni koncerti, kot je nocojšnji, in opera dve različni izkušnji. Ana Netrebko je poudarila, da pevcu koncerti omogočijo, da se glasovno izkaže, poleg tega je izziv odpeti tako širok repertoar v dveh urah. »To so različna dela, različni tipi glasbe in tehnik.«V Ljubljani bo torej nocoj zapel duet, ki je skupaj na odru in v zasebnem živ­ljenju. »Najina glasova se ujameta, boste videli zvečer,« je napovedala Ana Netrebko. Pred leti sta posnela tudi zgoščenko, na kateri se prepletata klasika in pop ter rock glasba. Zavedata se, da tako lahko nagovorita širše množice, čeprav časa za tovrstne izlete ni veliko. »A če bi Elton John ali Sting napisala skladbo za naju, bi jo zapela. Absolutno.«