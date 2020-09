Ana Netrebko v bolnišnici, a se že počuti bolje

Preberite še

Ljubljana dočakala Ano Netrebko

S soprogom Jusifom Ejvazovom sta navdušila občinstvo. FOTO: Sandi Fiser

Še preden je oboževalce ruske sopranistke Ane Netrebko doletela novica, da je zbolela za covidom-19, se je ta oglasila po instagramu: »Že pet dni sem v bolnišnici s pljučnico in kmalu bom bolje,« je sporočila oseminštiridesetletna operna ikona in v pomirljivem tonu nadaljevala, da je bila v bolnišnico sprejeta pravočasno, da ji nudijo vso pomoč in da bo še vse dobro. Pevkin menedžerje tudi za New York Times povedal, da se je slabo počutila od 9. septembra, a da je že bolje.Rusko sopranistko so v bolnišnico napotili po nastopu na otvoritvenem koncertu v Bolšoj teatru; 6. in 8. septembra je nastopila v Verdijevi operi Don Carlos, s katero so ponovno odprli gledališče po zaustavitvi javnega življenja zaradi pandemije. A že 10. septembra so morali predstavo odpovedati, saj so tudi pri ruskem basistuodkrili okužbo s koronavirusom.Kot so sporočili iz gledališča, so jih okužbe doletele kljub temu, da so upoštevali vse varnostne ukrepe. Podobno je v Marijinem gledališču v Sankt Peterburgu, kjer se je po poročanju AFP okužilo približno 30 nastopajočih, večinoma baletnih plesalcev, trije so pristali v bolnišnici.Tudi pri možu Ane Netrebko, azerbajdžanskem tenoristu, je testiranje pokazalo navzočnost protiteles proti novemu koronavirusu, kar pomeni, da je že prebolel okužbo.Ana Netrebko in Ejvazov sta avgusta s Slovenskimi filharmoniki navdušila občinstvo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Vabilo na Festival Ljubljana je bilo prvo, ki sta ga prejela v tihi pandemijski karanteni, za kar sta bila zelo hvaležna. »Vsi v opernem svetu smo veliko izgubili. Če imamo koncert, smo veseli,« je takrat povedala Netrebkova. V Ljubljani je pred tem nastopila jeseni 2012, njen mož pa je na ljubljanskem odru stal prvič.