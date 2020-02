Andropavza se je začela  

Ljubljanska skupinadeluje že tri leta, zdaj pa predstavlja tudi svoj prvi videosingel Preštej do tri. Sestavljajo jo pevec in kitarist, kitarist, basistin bobnar. Izvajajo raznoliko avtorsko glasbo, prvo skladbo pa so namenili poklonu doo-wop skupinam začetnega obdobja rock'n'rolla. Preslikana v evropsko tradicijo šansona govori o prepovedani ljubezni, o ukradenih trenutkih sreče, o hrepenenju in občutku, da smo sami proti svetu. To je primerno vizualno upodobil v videospotuPo prvih koncertih so dobili dovolj samozavesti, da so se odpravili v studio, kjer so pod producentsko taktirkoin ostrim ušesomposneli dve skladbi. Za prvi singel so izbrali pesem o prepovedani ljubezni z naslovom Preštej do tri. Na njej igra Domen trobento, Jean pa hammonde in roadse. Druga skladba Kaj bo ti srce pa se trenutno še kali in čaka na svojo priložnost.