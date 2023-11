O otožnih prazničnih dnevih

Satori je nadžanrska mednarodna zasedba, vendar z okusom po soulu in jazzu. Nastala je na pobudo harmonikarja Jureta Torija iz skupine Orlek, ki je za trenutek odložil harmoniko in se prijel klaviatur. Po debitantskem poletnem singlu Summer Night Storm zasedba predstavlja novo, tokrat antipraznično Traveling Alone.

December smo preimenovali v veseli december, vendar ni vesel za vse. Prav v prazničnih dneh nekateri ljudje doživljajo največje stiske in so najbolj osamljeni. Satori oziroma avtor glasbe skladbe Traveling Alone Jure Tori je pred leti ta občutek osamljenosti doživel na lastni koži. Po uteho se je zatekel h klavirju in nastala je melodija nove skladbe. Drugačno in nepraznično besedilo je spisal Rok Lunaček, tedanji Juretov prijatelj in podpornik, za potrebe zasedbe Satori pa ga je v angleške besede prevedla Nika Zore.

Pripravlja se prvenec

Satori so se zbrali okoli in na pobudo Jureta Torija, ki je svojo harmoniko zamenjal za Rhodesov klavir ter Wurlitzerjeve in Hammondove orgle. Z njim stojijo izjemna pevka Ursula Luthar, kitarska jazz legenda Primož Grašič, avstrijski jazz kontrabasist Wolfram Derschmidt in trobentač Jan Adamek ter producent JAMirko. Za zvokovno podobo, pravo energijo in beat pa skrbi njihov producent JAMirko. Po teh dveh singlih bodo v prihodnjih mesecih posneli še preostale skladbe za svoj prvenec The Seat of the Soul.