Baba Zula: Derin Derin

Ovitek albuma Derin Derin. Foto Arhiv Založbe

Pesmi na albumu:

1. Haller Yollar (Ways & Circumstances)

2. Şahin Iksiri (Falcon Potion)

3. Kızıl Gözlüm (My Scarlet Eyed)

4. Rüzgarın Akışı (The Flow Of The Wind)

5. Salıncaksın (U Are The Swing)

6. Kervan Yolda (Caravan On The Road)

7. Port Pass

8. Kosmogoni

9. Kurt Kapma (Eagle Gets Wolf)

10. Transendance

Derin Derin Glitterbeat , 2019Ljubljanska založba svetovalskih razsežnosti, je nedavno izdala nov album Derin Derin​ kultne zasedbe istanbulskih posebnežev, ki je nastala leta 1996. Njihova glasba je zanimiva enolončnica polna različnih sestavin ter nenavadnih začimb. Tukaj seveda lahko lajnamo tisto večno o istanbulski umetnosti, kjer se srečata Vzhod in Zahod, Sever in Jug, ker se tudi tokrat izkaže za resnično.Iz godbe zasede Baba Zula zveni tradicionalna turška glasba iz predprejšnjega stoletja, premešana s povsem svojevrstnimi pogledi na psihedelijo, pionirsko elektroniko, ki je razla v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja po nemških industrijskih mestih. Tukaj bi zlahka še dodali kakšne odmeveinter še kopico zvočnosti, ki so nam bolj ali manj neznane.Trenutno sta v zasedbi Baba Zula ustanovna člana(žlice, tolkala, naprave, igrače) in(električni saz, reazlični strunski inštrumenti, glas, oscilatorji, teremin) in(elektični ud) ter tolkalist. Zasebna očarljiva gradi zvočne krajine, ki bi jih brez večjih zadržkov lahko tudi zbasali v kak Tarantinov vestern. Pri nas so že nastopili na leta 2007 nastopili v Kopru in leta 2016 na Okarini na Bledu. Naslednje leto pa bodo 30. januarja prvič nastopili v Ljubljani v Kinu Šiška, kjer bodo predstavili svoj nov studijski izdelek. Ertel pa je tudi član trenutne zasedbe, šefa založbe Glitterbeat.Album Derin Derin je predstavnik vzorčnega stalno spreminjajočega se zvoka skupine Baba Zula.