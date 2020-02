Bandcamp - Poštena plat glasbene industrije

V New York Timesu so o Bandampu zapisali, da je to internetna glasbena trgovina, znana po pravični obravnavi glasbenikov in glasbenic ter eden od največjih in najboljših podtalnih kulturnih bazarjev našega časa.

En album vsaki dve sekundi

»Vse več ljudi raziskuje novo glasbo in mi jim poskušamo pri tem pomagati, jih povezujemo,« je poudaril Aly Gillani. Foto Zdenko Matoz

Bandcamp deluje že dvanajst let.

Prek njega vsaki dve sekundi prodajo en album.

Na mesec prodajo za devet milijonov dolarjev glasbe.

Pomembni so ljubitelji glasbe

Zapisan glasbi

Aly Gillani skrbi za zastopanje evropskih založb v spletni glasbeni trgovini Bandcamp. Skrbi za širjenje in upravljanje rastoče mreže založb in ustvarjalcev, ki uporabljajo Bandcamp za povezovanje z oboževalci. Je ustanovitelj in vodja oddelka za glasbenike založbe First Word Records, ki deluje 15 let. Je tudi priznani didžej, ki redno gostuje po evropskih klubih ter na londonskih radiih Balamii in Worldwide FM.

Glasbe je vse več in jo je čedalje težje prodati. Digitalizacija je grob glasbene industrije, vendar ima tudi svetle točke. Ena od teh je, da ni meja pri prodaji glasbe in da je svetovni trg dostopen vsakemu glasbeniku. Običajno glasbo prodajo kot pretočno vsebino (streaming) in s prenosi (download). Ena od uspešnejših platform za prodajo glasbe je Bandcamp , njen predstavnikje na pred kratkim končanem festivalu Ment spregovoril o njenih številnih možnostih.Predstavil je delovanje spletne glasbene platforme Bandcamp in kako lahko glasbeniki in glasbenice z njeno pomočjo zaslužijo in upravljajo kariero v spremenjenih razmerah v glasbeni industriji. Bandcamp je hitro rastoča svetovna glasbena skupnost in ni le glasbena trgovina. Ljubitelji glasbe tam odkrivajo ustvarjalce, se povezujejo z njimi in jih nagrajujejo za delo. Platformo so zagnali pred dvanajstimi leti, da bi omogočili glasbenikom preprosto prodajanje glasbe, tako digitalne kot na fizičnih nosilcih. Podjetje je leta 2008 ustanovil Ethan Diamond s tremi programerji, sedež ima v kalifornijskem Oaklandu.Prek Bandcampa so ljubitelji glasbe doslej kupili za več kot 450 milijonov dolarjev glasbe, približno za devet milijonov dolarjev na mesec. Na dan prodajo okoli 41.000 izvodov albumov, kar znese nekaj več kot milijon izvodov na mesec, en album vsaki dve sekundi. Za posredovanje si Bandcamp zaračuna 10 odstotkov od prodaje fizičnih izvodov, od prodaje digitalne glasbe pa 15 odstotkov zaslužka. Čeprav je bila glasbena platforma ustanovljena predvsem za prodajo digitalne glasbe, narašča prodaja fizičnih nosilcev glasbe, ki je presegla polovico skupne prodaje. Večina fizičnih nosilcev so vinilni albumi, sledijo cedeji ter avdiokasete.»Precej zanimanja je tudi za prodajo različnega drugega trgovskega blaga, povezanega z glasbo. Pred leti je neka skupina uspešno prodajala kose betona z njihovim logom. Me prav zanima, kolikšna je bila poštnina,« se je pošalil Gilliani.Plačilni promet Bandcampa poteka prek paypala, ki za posredovanje zaračuna od 2 do 5 odstotkov pristojbine. Tako glasbeniki za prodano glasbo prejmejo od 80 do 85 odstotkov zneska, ki ga je odštel kupec njihove glasbe, kar se zdi Gillaniju zelo konkurenčno v primerjavi z drugimi podobnimi glasbenimi platformami. Denar nakazujejo vsak dan sproti na paypalov račun glasbenikov in založb, ki jim tako ni treba čakati na občasna nakazila. Glasbeniki lahko tudi sproti pregledajo poročila o prodaji njihove glasbe.Oboževalci glasbe so za Bandcamp zelo pomembni. Prek te platforme lahko najdejo glasbenike, ki bi jim lahko bili všeč. »Sistematično smo si prizadevali za to, da bi se registrirali na naši strani. Vse več ljudi raziskuje novo glasbo in mi jim poskušamo pri tem pomagati, jih povezujemo. Trenutno se na našo stran vsak mesec prijavi nekaj več kot 100.000 ljubiteljev glasbe. Tako je že eno leto in nič ne kaže, da se bo registriralo manj novih članov. V bistvu nas to še vedno preseneča in razveseljuje, da je toliko ljudi pripravljenih plačati za glasbo, glede na to, da je lahko dosegljiva tudi brezplačno,« je poudaril Gillani.Obstaja račun na Bandcampu za glasbenike in založbe, na katerega sami nalagajo svojo glasbo, osnovne podatke o albumih, ovitke, različice pesmi in ali je poleg digitalne različice naprodaj še glasba na fizičnem nosilcu in podobno. Stran si lahko vsak postavi po svojih željah, si oblikuje sledilce, ki se povezujejo v iskanju nove glasbe. Možni so tudi komentarji kupcev njihove glasbe ter brisanje neprimernih komentarjev.Pomembno je tudi, da glasbeniki določijo minimalno ceno za svojo glasbo, kupci pa lahko plačajo tudi več. To se dogaja pogosteje, kot bi pričakovali. Kar 40 odstotkov kupcev plača za glasbo več, kot je tam navedeno. To pomeni, da se kupci zavedajo pomena finančne plati ustvarjanja glasbe, ki seveda prinaša stroške.Če so glasbeniki izdajali albume pri različnih založbah in si z njimi delijo prihodke, denar sproti nakazujejo na račun glasbenikov in založb. To se običajno dogaja, če sprva izdajo album pri manjši neodvisni založbi in potem podpišejo pogodbo z večjo založbo, je poudaril Gillani.