Beethovnovo leto

Julij se bo slavnostno začel z veličastno himno združene Evrope, Beethovnovo 9. simfonijo , ki po mnenju mnogih izraža občutje brezpogojne povezanosti med ljudmi in vero v humanistične ideale.jo je ustvarjal vse življenje, v njej pa so se zgostila vsa njegova življenjska in glasbena spoznanja.v izvedbi Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije ter Komornega zbora Megaron, skupaj z izjemno pianistko Dubravko Tomšič Srebotnjak ter izbranimi solisti pod taktirko maestra Charlesa Dutoita, bo tako slovesno začel 68. Ljubljana Festival. Izvedli bodo Beethovnov Koncert za klavir in orkester št. 3 v c-molu, op. 37, in Simfonijo št. 9, Koralno, v d-molu, op. 125.Na Kongresnem trgu bo 6. julija v izvedbina sporeduznamenita opereta Netopir (Die Fledermaus). Kompleksna in zato toliko bolj zanimiva zgodba o zvijačah, prešuštvu, visokoletečih ambicijah in na videz brezskrbni zabavi v razkošnih kostumih je nedvomno eden izmed najžlahtnejših operetnih biserov Johanna Straussa ml., ki je po vsem svetu dosegla že več tisoč uprizoritev.V režiji, direktorja Mestnega gledališča v Brnu, dramskega in glasbenega režiserja, pisca glasbenih besedil in libretista, bodo nastopili solisti in gostujoči solisti opernega ansambla SNG Opera skupaj z orkestrom pod vodstvom. Glasba v tej opereti je genialen povzetek vseh dotedanjih oblik, ki so izkazovale specifično dunajsko miselnost, in temu je Strauss sledil od prvega do zadnjega takta partiture. Že iskrivo in zanosno napisana uvertura povede poslušalca v veselo razpoloženje in optimizem celotne operete.je po dvajsetih letih obudilo opereto Grofica Marica , tokrat v režijiin adaptacijiGrofica Marica je ob Knjeginji čardaša, ki je bila na Ljubljana Festivalu že izvedena, najbolj poznana operetain je eden od vrhuncev tega žanra. Zagrebško gledališče je ta operetni biser postavilo na oder že četrtič in je ena od njegovih najuspešnejših uprizoritev, saj si jo je od prve postavitve leta 1954 ogledalo več kot 150.000 gledalcev. Opereto, ki združuje dunajsko operetno tradicijo ter strastne madžarske ritme, sestavljajo bogata melodika, valčki, ansambelske scene in obsežen večdelni finale, pri čemer ima precej pomembno vlogo tudi ples. Na 68. Ljubljana Festivalu bo na sporedu 7. julija.Baletni triptih sodobnih koreografij Falling Angels bodo na letošnjem festivalu na odru Kongresnega trga 13. julija izvedli plesalci. Gre za izjemno predstavo, katere koreografi kraljujejo v svetovnem vrhu tega žanra. Vse tri koreografije – Left Right Left Right Alexandra Ekmana, Handman Edwarda Cluga in Falling Angels Jiřija Kyliána – so v zvrsti sodobnega baleta, nastale pa so za Nizozemsko plesno gledališče (NDT). Plesalci so izpostavljeni velikemu izzivu izvedbe načrta vseh treh koreografov, sinhrono sodelovanje pa dosega izjemen rezultat – delujejo igrivo, vendar je mehanizem, ki jih poganja, izpopolnjen in vojaško natančen.Koreografija Alexandra Ekmana je nekakšna študija človeškega gibanja, ki se zgodi dokaj nekonvencionalno – z uporabo 16 tekalnih trakov, s preprostimi, a zato nič manj prepričljivimi odrskimi učinki in menjavanjem sodobnih zvočnih pejsažev. Koreografija Left Right Left Right je obiskovalce navdušila že na 66. Ljubljana Festivalu, tokrat se vrača kot del triptiha.Nemška plesna kritičarka Christine Adam je Clugovo koreografijo Handman označila z besedami: »Z dih jemajočo fantazijo Clug oblikuje številne variante vsiljivih rok plesalca, ki mu prepustijo veliko geometrijo lastnega prostora in minimalistično glasbo Milka Lazarja.«Kyliánova koreografija za osem žensk je bila ustvarjena skorajda kot lahkoten umetniški poklon plesalkam. Čeprav ustvarja glasba Steva Reicha zelo strogo strukturo, daje obenem veliko svobode za koreografsko in čustveno interpretacijo. Je »koreografska kompozicija o našem poklicu«, kot jo je označil ustvarjalec. Na poletnem festivalu bo izvedba predstave Falling Angels prva po marčevski premieri v Mariboru.