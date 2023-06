Priznani izvajalec psihedeličnega popa Kurt Vile, ki živi v Philadel­phii in se je že na začetku kariere­ hudomušno oklical za nenehnega hitmejkerja iz Phillyja, bo Kino Šiška potopil v svoj značilno ležeren zvok ter ponudil poslušalcem tako široko znane starejše kot razburljive nove skladbe, vključno z najnovejšim albumom (watch my moves).

Vile (1980), cenjen in prepoznaven po sproščenem psihedeličnem zvoku ter introspektivnih besedilih, je odraščal v Pensilvaniji, v družini z desetimi otroki. Pri štirinajstih letih mu je oče, navdušenec nad bluegrassom, podaril bendžo; kot pravi, je že tedaj začutil – vedel –, da bo njegovo življenjsko poslanstvo glasba. Zatem je leta 2005 z Adamom Granducielom ustanovil danes prav tako priznano zasedbo The War on Drugs, ki jo je takoj po izidu prvenca Wagonwheel Blues leta 2008 zapustil in se posvetil solo karieri.

Mojster na vseh področjih

Po uspehu z albumi, kot je Smoke Ring for My Halo, po mnenju številnih poslušalcev in kritikov eden od najboljših albumov leta 2011, ga je izstrelil v višave njegov peti studijski album Wakin on a Pretty Daze iz leta 2013 ter uspešnica Pretty Pimpin. Uspeh ga je popeljal na znamenite odre in festivale po svetu ter vodil do sodelovanj z izvajalci, kot sta Courtney Barnett in Dinosaur Jr.

Organizatorji so poudarili, da Vilov deveti album (watch my moves) izkazuje nadarjenost tega pevca, tekstopisca, multiinštrumentalista in producenta, saj je plošča »mešanica doživete in meditativne glasbe, pri čemer so vsa besedila destilirana v aforizme, vsak razcvet distorzirane kitare ali mrmrajočega sinta pa prispeva k 'scvrtemu' pop zvoku«. Ne preseneča, da je Kurt Vile dejal, da vselej razmišlja »o glasbi, ki gre v uho, čeprav je scvrta. To je moja različica klasične reči, hkrati se pomika naprej in nazaj.« Poudaril je tudi, da »gre za pisanje pesmi. Gre za besedila. Gre za to, da si mojster na vseh glasbenih ­področjih.«

Surova energija in improvizacijski duh

Skladbe, kot je blažena Mount Airy Hill (Way Gone), razkrivajo Vilov nov melodični zasuk in »njegovo osupljivo zmožnost kristaliziranja trenutkov v besedilih«, na albumu so tudi sodelovanja z glasbeniki iz različnih žanrov, na primer s Cate Le Bon in Jamesom Stewartom iz The Sun Ra Arkestra. Organizatorji so dodali, da so »z ­Vilovim ­prepoznavnim vokalom in ­prefinjenim ubiranjem kitarskih strun, podprtim s čvrstimi ritmi skupine The Violators, njegovi ­nastopi v živo znani po surovi energiji­ in improvizacijskem duhu«, ­ponedeljkov večer pa se bo v Kinu Šiška začel z nastopom belgijske kantavtorice Camille ­Camille, ki je leta 2021 izdala toplo sprejet prvenec Could You Lend Me Your Eyes, na katerem »prefinjeno ­prepleta upanje in ­melanholijo«.