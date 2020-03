Björk na turneji z orkestrom

Najslavnejša islandska glasbenica Björk je za poletje napovedala prvo orkestrsko turnejo, pričakovanja so velika. Ta ekstravagantna glasbenica, ki je jeseni 1989 s skupino Sugarcubes nastopila tudi v ljubljanski Hali Tivoli, očitno ne neha presenečati. Po lanski odmevni teatralični turneji Cornucopia bo julija ponudila občinstvu nov zvočni izziv. To bo njena enajsta turneja, za zdaj je znanih šest koncertov. Začela jo bo v Moskvi 2. julija, program pa bo obsegal akustične orkestrirane skladbe iz njenega bogatega kataloga. Moskovskemu koncertu bosta sledila po en v Helsinkih in Berlinu, dva v Parizu ter sklepni na festivalu Bluedot v astronomskem observatoriju Jodrell Bank v Cheshiru v Veliki Britaniji 26. julija.Tam bo nastopila z manchestrskim Halle Orchestrom in bo zvezda sklepnega dneva festivala. Pričakujejo popolno nasprotje prejšnje turneje, ki je bila polna odrskih presežkov, saj je bila zasnovana kot pravi spektakelski šov. Tokrat bo na turneji na odru le ona in lokalni simfonični orkester. Zaradi velikega zanimanja za te koncerte bo mogoče dodala še kakšnega. Z glasbo (pesem Declare Independence) ali izjavami je Björk podpirala osamosvojitev Grenlandije, Ferskih otokov, Kosova, Tibeta, Škotske in Katalonije ter je dejavna v okoljevarstvenih akcijah v domovini.