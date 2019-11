Ovitek albuma 10.

Foto arhiv zasedbe





1. Le besedi sva

2. Neizrečeno

3. Oktober

4. Daleč grem

5. Tiha

6. Mir

7.

8. Igra

9. Fazni prehodi

10Samozaložba, 2019Skupina Blu.Sine deluje že deset let in ustvarja avtorsko glasbo s slovenskimi besedili v prepoznavnem temačnem in melanholičnem slogu. Za nedavno izdanem drugem albumu 10 nadgrajujejo svoje zvočne pejsaže, ki so jih začeli nizati že na prvencu Can You Hear in Color? leta 2014. Takrat smo v Delu v rubriki Album tedna med drugim zapisali naslednje. »Temačnost popa na domači glasbeni sceni niti ni pogost pojav. Tako so Blu.Sine redki predstavniki takega zvoka. Med podobnimi zasedbami to področje uspešno obdelujejo Melodrom in mogoče na trenutke še Katalena, pred davnimi leti pa v precejšnji meri tudi Videosex. Na svetovni glasbeni sceni je nekoliko več podobnosti, prototip goth popa pa je bil projekt This Mortal Coil , ki ga je vodilustanovitelj britanske neodvisne založbe 4AD. Kasneje se je iz tega razvil trip hop, ki je tudi blizu zasedbi Blu.Sine.«Leta 2015 je prišlo do spremembe v zasedbi, ki sedaj deluje v postavi Urškec (glas),(klaviature, harmonika),(kitare, vzorčenje, teremin),(baskitara) in(bobni). Na nedavno izdanem albumu 10 (verjetno ob desetletnici delovanja) je deset novih avtorskih premi v sorodni maniri temačnega trip rocka, kar so napovedali že s singloma Mir in Dež. Album bodo na predstavitvenem koncertu predstavili danes zvečer v klubu Gromka na Metelkovi v Ljubljani.Zasedba ustvarja fino, na trenutke kabaretsko temačno vzdušje črnobelega sveta polomljenih stolov in prašnih miz, počenih ogledal ter ofucanega občinstva neke zvočne vzporednosti, drugačne naši realnosti. Svet Toma Waitsa in Nicka Cava in Johnnyja Cash a so svetovi sorodni tistemu, kjer odmeva glasba skupine Blu.Sine. Pa tu ne gre za kakršnokoli kopiranje, temveč le gradnjo sorodnih temačnih atmosfer, ki morebiti na koga delujejo utesnjujoče, pa imajo vendarle tudi katarzičen učinek.Album zasedbe Blu.Sine 10 je zelo soliden naslednik prvenca, saj zasedba vztrajno raziskuje zvočno drugačnost, ki je kar nekaj temačnih svetlobnih let od siceršnje domače pop rock ponudbe.