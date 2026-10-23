Glasbeni velikan, ki je našel odgovor v vetru

Ljubitelji glasbe so si na koledarju na debelo podčrtali 9. november, ko se bo v ljubljansko dvorano Stožice vrnil eden od največjih kantavtorjev vseh časov Bob Dylan. To bo njegov peti nastop pri nas – prvega je imel leta 1991 na stadionu za Bežigradom, sledila sta nastopa v Hali Tivoli leta 1999 in 2010. Nazadnje nas je obiskal leta 2015, ko je ­nastopil v dvorani Stožice. Na zadnjem koncertu dvorana ni bila razprodana, tokrat so vstopnice osupljivo hitro pošle. Čemu pripisati toliko zanimanja za njegov koncert? Verjetno gre za kombinacijo pozornosti, ki mu jo je prinesla Nobelova nagrada leta 2016, in filmske biografije Popolni neznanec (A Complete Unknown) iz leta 2024, v kateri ga je upodobil Timothée Chalamet. Obiskal nas bo v okviru evropske turneje Rough and Rowdy Ways (Divje ...