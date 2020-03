Bob Dylan po osmih letih z novo skladbo

Najdaljša skladba doslej

Ameriški kantavtor ter Pulitzerjev in Nobelov nagrajenec Bob Dylan je po osmih letih izdal skladbo Murder Most Foul o atentatu na nekdanjega ameriškega predsednikaleta 1963.Že v uvodnih verzih skoraj sedemnajstminutne skladbe se spominja umora tedanjega predsednika in tega, da so ga spremljali tisoči prek televizijskih zaslonov. Tedaj so po glasbenikovih besedah »sestrelili možgane kralju«. V nadaljevanju pesmi je Dylan ponudil poslušalcem širši razmislek o Združenih državah Amerike ter glasbi in kulturi.Oseminsedemdesetletnik je skladbo nenapovedano objavil opolnoči na spletu ter zapisal, da je to še neizdana pesem, ki jo je posnel pred časom. Poslušalcem se je zahvalil za podporo in zvestobo ter dodal: »Ostanite varni, na preži in naj bo bog z vami.«V Dylanovi novi glasbeni stvaritvi je poleg kritike trenutnih razmer v ZDA veliko aluzij na popularno kulturo. Med drugim Nobelov nagrajenec v njej omenja grozljivko Mora v Ulici brestov,Beneškega trgovca ter skladbi I Want To Hold Your Hand zasedbe The Beatles in Only The Good Die Young Billyja Joela. V zadnjih petih minutah se pokloni svojim najljubšim glasbenim izvajalcem, med katerimi soinPoznavalci Dylanovega opusa so presodili, da je Murder Most Foul s 16 minutami in 57 sekundami najdaljša kantavtorjeva skladba doslej. Pred njo je ta naziv imela skladba Highlands iz leta 1997, ki traja 16 minut in 31 sekund. Njegov zadnji avtorski izdelek je Tempest iz leta 2012. Dylan je v vmesnem času priredil tri albume: Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) in Triplicate (2017).