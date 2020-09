Boris Cavazza - Iz ritma besede nastaja glasba

Legendarni slovenski igralec mednarodnega slovesa Boris Cavazza je nedavno s svojim kvintetom izdal drugi album z naslovom Sprehod. Poleg njega so v zasedbi še Igor Leonardi, kitara; Primož Fleischman, saksofon, flavta; Tadej Kampl, kontrabas, in Enos Kugler, bobni. Kot gosta sta sodelovala še Ksenija Benedetti, klavir, in Gašper Selko, trobenta. Novo glasbo bodo predstavili v Jazz Clubu Ljubljanski grad 23. oktobra. O Sprehodu smo se pogovarjali s Cavazzo, Leonardijem in Benedettijevo.Kdaj in kje sta se srečala in kdaj sta se odločila za sodelovanje?Boris Cavazza: Igor je delal glasbo za gledališke predstave, ki sem jih režiral, in ...