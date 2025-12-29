Buldožer - Pol stoletja kvarjenja mladih in starih

V nadaljevanju preberite:

Opus magnum največje jugoslovanske in slovenske rock skupine Buldožer je zdaj zbran v posebni škatli, pompozno imenovani Lik i djelo. Založba Nika ga je izdala ob 50. obletnici izida prve plošče skupine Buldožer Pljuni istini u oči. Buldožer je bila ena najbolj bizarnih, nenavadnih, čudaških, revolucionarnih in posebnih rock skupin, ki jih je lahko naplavilo le v Sloveniji oziroma Jugoslaviji, deželi socializma s humanim obrazom. Naša (takratna širša) domovina je leta 1975 dobila pljunek v obraz, kajti izšel je prvenec skupine Buldožer Pljuni istini u oči, in to pri beograjski založbi PGP RTB.