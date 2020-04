FOTO:Čakajoč na jasna navodila vlade

Organizatorji festivalov v času pandemije bijejo živčno vojno. Nekateri so povsem odpovedali in prestavili dogodke na leto 2021 in celo 2022, drugi čakajo in upajo, da se bodo stvari že nekako uredile. V to drugo kategorijo sodi tudi naša največja poletna manifestacija Festival Ljubljana, v okviru katere naj bi se med 20. junijem in 28. avgustom zvrstilo 33. koncertov mednarodno priznanih izvajalcev.Na 68. Festivalu Ljubljana so napovedani koncerti od klavirskega nastopa Dubravke Tomšič Srebotnjak z Orkestrom Slovenske filharmonije, ki bi s solisti, domačima pevskima primadonama Sabino Cvilak in Moniko Bohinec ter latvijskim ...