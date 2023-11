Camille Thurman v hotelu Slon

Nocoj ob 20. uri se bo v hotelu Slon v Ljubljani nastopila pevka in sakosofonistka Camille Thurman ob spremljavi kvarteta bobnarja Darrella Greena. Na odru se jima bodo pridružili še Wallace Roney Jr na trobenti, David Bryant na klavirju in Paul Beaudry na kontrabasu.

Ameriška multiinstrumentalistka in skladateljica doslej še ni nastopila v Sloveniji. Prejemnica številnih nagrad in priznanj je znana po sodelovanju Wyntonom Marsalisom. Sicer pa je doslej delila oder z velikani kot so George Coleman, Roy Haynes, Dianne Reeves, Jack DeJohnette, Diana Krall, Patti LaBelle, Gladys Knight, Chaka Khan, Alicia Keys in Erykah Badu. Darrell Green je znano ime na newyorški sceni in sin slovitega trobentača W.Roneyja.