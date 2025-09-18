Moderni indie-retro-postpunk zvočni dizajn

Galerija
Čao Portorož, po novem trio, se predstavlja kot indie punk skupina iz Ljubljane. Igrajo eklektične, surove in poskočne melodije, igrivo in hudomušno opisujejo stereotipe ter situacije, njihov zvok pa je odmev jugoslovanskega novega vala iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Album Design, ki je izšel pri založbi Kapa Records, bodo predstavili na jutrišnjem praznovanju 16. rojstnega dne ljubljanskega Kina Šiška, kot predskupina zasedbe Dead Bob, solo projekta bobnarja kultnih NoMeansNo.
Komentarji