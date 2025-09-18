Moderni indie-retro-postpunk zvočni dizajn

V nadaljevanju preberite:

Čao Portorož, po novem trio, se predstavlja kot indie punk skupina iz Ljubljane. Igrajo eklektične, surove in poskočne melodije, igrivo in hudomušno opisujejo­ stereotipe ter situacije, njihov zvok pa je odmev jugoslovanskega novega vala iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. ­Album ­Design, ki je izšel pri založbi Kapa Records, bodo predstavili­ na jutrišnjem praznovanju 16. rojstnega dne ljubljanskega Kina Šiška, kot predskupina zasedbe Dead Bob, solo projekta bobnarja ­kultnih NoMeansNo.