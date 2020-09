Čao Portorož – retro zvoki prihodnosti

Novi album Pop je zasedba Čao Portorož napovedala s singlom Cocks on the Rocks, ta teden pa je predstavila drugega z naslovom Ljubavnik kot ogrevanje za jutrišnji koncert. Čao Portorož bodo svoje nove pesmi predstavili v četrtek, 10. septembra, ob 21. uri na letnem vrtu Gala hale na Metelkovi v Ljubljani. Zasedbo sestavljajo Ivian Kan Mujezinović (baskitara, sintisajzer, vokal), Gregor Andolšek (kitara, baskitara, vokal), Anže Petrič (kitara) in Aljoša Cetinski (bobni). Leta 2009 so začeli igrati za lastni užitek, dokaj kmalu pa so začeli nastopati po klubih, se preizkusili na Klubskem maratonu, šli v tujino in kmalu ...