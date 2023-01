Čaralice za boljši in lepši svet

Zvezdana Novaković - ZveN je vsestranska glasbena ustvarjalka, performerka, pevka in harfistka.­ Jutri ob 19. uri bo v Linhartovi­ dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma predstavila nov album Čaralice od podpori istoimenske vokalne skupine. Gre za univerzalno povezavo glasbe, zdravilnih frekvenc, z uroki in globokim spoštovanjem do narave v navezavi s slovenskim staroverstvom.