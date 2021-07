Carmen raste z umetnikom

Otvoritev Ljubljanskega festivala. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Mezzosopranistka Elīna Garanča velja za najimenitnejšo Carmen zadnjih petindvajset let. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Butični koncert z gostom

Včeraj se je s koncertom slovitega Orkestra Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga pod taktirko maestrav znamenju simfoničnih pesnitev Berlioza in Kozine začel 69. Ljubljana Festival. Nadaljevanje bo sledilo nocoj s koncertno izvedbo Bizetove opere Carmen in v nedeljo z nastopomz gostomKoncertna izvedba Carmen, opere, ki jo je Georges Bizet ustvaril na podlagi istoimenske novele Prospera Mériméeja, sodi med najpomembnejše prispevke k operi druge polovice 19. stoletja in vrhunce letošnjega festivala. V vlogi vročekrvne protagonistke te eksotične drame strasti s španskim pridihom in cigansko melodiko, ki se postopoma vzpenja k tragičnemu vrhuncu, bo na Kongresnem trgu nastopila ugledna latvijska mezzosopranistka, ki slovi prav po tej vlogi in jo je revija Times razglasila za najimenitnejšo Carmen zadnjih petindvajset let.»Moram biti zelo iskrena: danes ljudje vse, kar se dogaja na odru, povezujejo z resničnim življenjem. Ne bom uprizarjala feministične Carmen samo zato, da bi jim ugodila. Igram lik in sem v gledališču. Carmen kot večina likov raste z umetnikom skozi sodelovanje z različnimi sodelavci, odvisno od tega, kako si posamezno gledališče zamisli svojo produkcijo, in seveda od lastnega doživljanja vloge. Pevci in inštrumentalisti sčasoma razvijejo svojo 'mišico'; z vokalnega in umetniškega vidika je zame izziv to, da moram nekaterim arijam, ki jih pojem že skoraj trideset let, nameniti dodatno skrb. Zdaj veliko bolje poznam svoj način interpretacije, svoje tehnične sposobnosti in jih sproti prilagajam. Po toliko letih prepevanja sem Carmen potisnila na stran za kakšna tri leta, zato je zdaj zame skoraj kot nekaj novega ali dolgo pozabljena prijateljica. Zelo se tudi veselim sodelovanja z, saj na tej turneji, ki smo jo pravkar začeli, sodelujeva prvič,« je povedala na včerajšnji tiskovni konferenci v Viteški dvorani Križank. Tetelman bo zapel v vlogi Don Joséja, basbaritonistv vlogi Escamilla, sopranistkapa v vlogi Micaële.Spremljal jih bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom britanskega dirigenta, ki ga je kraljicaodlikovala z visokim državnim častnim odlikovanjem za zasluge na področju kulture. Pred nastopom na Ljubljana Festivalu je poudaril pomembnost vnovičnega stika z občinstvom, saj so v zadnjem letu tisti, ki so imeli srečo, nastopali pred praznimi dvoranami, v posnetkih ali neposrednih prenosih.»Nastop brez občinstva ni pravi nastop. V imenu Elīne in drugih kolegov lahko rečem, da vsi potrebujemo občinstvo. Zato bo jutrišnji nastop dvojno praznovanje: ne le da se izvaja festival, mi lahko nastopamo pred občinstvom,« je dodal in obljubil, da bodo pričakovanja obiskovalcev kljub izbiri koncertne izvedbe opere, ki je ne bodo izvedli v celoti, izpolnjena, saj so vanjo zajeli njeno bistvo: strast, energijo, ljubosumje, žalost, smrt, obup; »človeške lastnosti, ki vodijo nazaj k izražanju čustev. Umetniki potrebujemo stik z občinstvom, zato smo dvojno srečni, da smo lahko tu.«Kantavtor Tomaž Domicelj že tradicionalno pripravi butični koncert, ob njem pa nastopi še kak povabljeni gost. Tokrat bo to kitarist, njegov dolgoletni osebni in družinski prijatelj, ki bo »z virtuoznim kitarskim muziciranjem in improviziranjem dodal Domiceljevim skladbam in interpretacijam prav posebno razpoloženje, izhajajoče iz več tisoč preigranih koncertov v Evropi in Ameriki«.Na koncertu, ki ga je Domicelj naslovil Skoraj akustika, bosta prvič uradno nastopila skupaj, čeprav sta pred tem že sodelovala na manjših radijskih koncertih, snemanjih, nastopih z Big Bandom ali drugimi orkestri RTV Slovenija.