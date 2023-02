Čarovnice so sprva bile boginje

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji živeča Srbkinja Jelena Soro (Jéle), etno glasbenica, vokalistka, oboistka, skladateljica in glasbena pedagoginja, ter irska vokalistka, kantavtorica in producentka Jennifer McMahon bosta jutri ob 20. uri v Mestnem muzeju Ljubljana premierno izvedli vokalno-elektronski nastop Witches, Bitches and Goddesses (Čarovnice, kuzle in boginje). Spoznali sta se v Španiji, Irka je na mesečni rezidenci JSKD v Ljubljani.