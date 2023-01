Če poješ v narečju, je, kot da bi dobil novo barvo, s katero lahko slikaš

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je s kantavtorjem iz Brežic Robertom Petanom pogovarjala o tem, da ima ves čas občutek, da v karieri »hvata krivine«, in da narečje da besedilom posebno energijo. Povedal je, da je svojevrsten užitek 12 ur igrati na porokah in da mora poslušalec pri poslušanju njegove glasbe sprejeti kompromis z njegovim rezkim, nazalnim glasom.

Čeprav je ob svojih pesmih in v videih ves čas samozavestno nasmejan, ima v resnici pred vsakim nastopom hudo tremo in je zelo skromen. »Svojega kantavtorskega dela sploh ne dojemam kot glasbo, bolj kot deklamiranje. Glasba so Eagelsi, Strauss, Avsenik ...« A se z njegovimi besedami človek težko strinja.

»Moja muzika ni nekaj mimogrede. To je lapanje. Kot poslušalec moraš sprejeti kompromis, da požreš te glasovne frekvence, da slišiš, kaj hočem povedati. Ni pa ravno taka, da boš v njej užival zvečer ob kaminu in z viskijem v roki.« In svojo kritiko še stopnjuje, ko poskuša opisati svoj glas, o katerem pač dostikrat pove, da ni najbolj poslušljiv.

»Je tak rezek glas, nazalen. Je takšen, da ti gre hitro v nos, obenem pa je neke stvari lažje povedati, ker je tako predirljiv. Ko moraš stvari hitro povedati skozi muziko, zareže, je razumljiv, ni pa prijeten. Tak ertevejevski (smeh).« Pa sva prišla do komada, ki je nastal ob pravem času. Pesem z jasnim sporočilom Rad te volim – RTV song je zložil v nekaj urah, bila je ideja, besedilo, montaža. Ustvarjal je celo noč, objavil posnetek na youtubu in šel spat. Ogledi in deljenje videa so bili množični. »Ne morem si ravno jemati zaslug, ljudje tega niso poslušali, ker bi jim bila všeč moja glasba, ampak ker so se, a priori, strinjali s tem, o čemer govori besedilo. Zaigralo je na prave note, vedel sem, da bo ljudem všeč, nisem si pa mislil, da bo všeč tolikim. In ko sem kasneje ob neki drugi priložnosti prišel na RTV, je bil odziv res topel: ljudje, novinarji in ustvarjalci vsebin, so se mi iskreno zahvalili za to pesem. Ker cenim nekaj, kar je za večino samoumevno. To so ljudje, ki vsebine ustvarjajo s srcem, ker za denar tega ne moreš delati.«