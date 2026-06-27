Miha Kralj: Če se v celoti prepustiš stroju, rodiš mrtvo glasbo brez duše

Za svoj veliki koncert v Križankah pripravlja Miha Kralj enkraten glasbeno ambientalni performans.

Miha Kralj je konec sedemdesetih let s svojim samosvojim elektronskim izrazom pomembno zaznamoval slovensko glasbeno zgodovino. Z albumom Andromeda (1980), prvim elektronskim albumom v nekdanji Jugoslaviji, je odprl novo poglavje domače glasbene ustvarjalnosti. Njegov prepoznavni, futuristično obarvani zvočni svet je navduševal poslušalce doma in v tujini ter se trajno zapisal v kolektivni spomin. Svojo šestdeset let dolgo glasbeno pot bo predstavil na Ljubljana Festivalu v Križankah 28. junija ob 21. uri, kjer bo zaigral tudi skladbe z novega albuma Galaxyz. Kako gledate na ta tehnološki napredek pri ustvarjanju glasbe med albumoma Andromeda in najnovejšim Galaxyz? Vam je sedaj lažje izraziti svoje glasbene zamisli? Takrat je bila kamena doba glede sintisajzerjev, prava monofonija, zvok ...