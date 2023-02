Če v glasbi pustiš prostor za improvizacijo, ta zadiha

V nadaljevanju preberite:

Kadar skupaj nastopata, so njuni­ avtorski šansoni polni nasprotij;­ v njih prepletata ljudsko glasbo­ z jazzom in klasično s tradicijo, ob tem sta hkrati domoljubna in svetovljanska, ljudska in umetel­na, urbana in ruralna. Primož ​­Vidovič je kantavtor, diplomant filozofije in primerjalne književnosti, zato je zadolžen za besedila in vokal. Andrej Kos ga spremlja na klasični harmoniki, iz katere je magistriral na graški univerzi.

Čeprav sta med mlajšimi šansonjerji, Kos jih šteje 27, Vidovič pa 29, vandrata med sedanjostjo in prihodnostjo, za avtorske šansone pa sta prejela številne domače in mednarodne kantavtorske nagrade.