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    Glasba

    Sodobni violončelisti presegajo meje klasičnega repertoarja

    Z Nikom Houško o šesta izvedbi in desetih letih festivala, ki druži koncertno ter pedagoško dejavnost, številne generacije in kulturne ustanove.
    Kot organizator je Niko Houška hotel ustvariti festival, »ki bo edinstven v naši regiji in bo zanimiv za domače in tuje obiskovalce«. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Kot organizator je Niko Houška hotel ustvariti festival, »ki bo edinstven v naši regiji in bo zanimiv za domače in tuje obiskovalce«. FOTO: Jože Suhadolnik
    Nina Gostiša
    14. 10. 2026 | 05:00
    11:51
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Violončelo so med drugim že primerjali z ženskim telesom, češ da je takšne oblike in oblin ter da je izredno seksi inštrument. A če pustimo te oznake ob strani in ohranimo primerjavo s telesom, ne nujno ženskim, je ta zelo teht­na: telo zmore in prenese veliko. Podobno velja za violončelo. Od leta 2016 to dokazuje tudi Cellofest Ljubljana, ki ga vodi šolani nekdanji violončelist in kulturni menedžer Niko Houška. Cellofest je nastal pred desetimi leti, do 22. oktobra je na več lokacijah po Ljubljani na sporedu njegova šesta izvedba. Kakšen impulz oziroma vizija vas je vodila pri ustanovitvi festivala? Dejstvo je, da prihajam iz violončelskih vod, sem diplomirani violončelist, vendar od leta 1998 nisem več aktiven. Po študiju violončela sem opravil podiplomski študij kulturnega ...

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